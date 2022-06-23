中暑｜拆解熱抽筋、熱衰竭、中暑症狀　出現這個情況應暫緩降溫

夏日炎炎，雖然藍天白雲的天氣正是運動的好時機，不過本港氣溫近日動輒衝破30度，如強行在烈日下持續運動，卻未必人人都吃得消，甚至隨時有中暑的危機。不過，中暑其實只是熱傷害其中的一種，如果遇上同行友人出現熱抽筋、熱衰竭等其他熱傷害，處理手法上與中暑又有沒有分別呢？



本港近日天氣炎熱，在室外短短逗留數分鐘足以汗流浹背。(資料圖片)

肥胖者、高血壓患者中暑高危

據衞生署資料顯示，由於人在酷熱的環境裡體溫上升，身體機能便會自動調節來降溫，例如增加排汗和呼吸次數；可是，當環境溫度過高，這些生理調節不能有效控制體溫時，便會出現中暑等情況。

不過，其實比較常見的中暑僅為熱傷害之一，除中暑外，還有熱抽筋及熱衰竭等類別，其徵狀亦略有不同。當中，過胖人士、包括心臟病或高血壓等病人、長者及小童均較易出現熱傷害症狀，同行照顧者需留意。萬一遇上熱抽筋、熱衰竭，甚至中暑情況時，同行者亦可參考以下由香港紅十字會建議的緊急處理方法。

▼熱抽筋、熱衰竭、中暑症狀知多啲！（按圖了解👇👇👇）

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熱抽筋

在酷熱天氣下，傷病者因大量出汗而流失水份及鹽份，但又不能得到充分的補充導致。

徵狀：



．疲倦、肌肉抽筋、暈眩

處理方法：



1. 移離傷病者至陰涼處

2. 補充水份和鹽份

熱衰竭

在潮濕悶熱的環境下，由於身體散熱時皮膚表面血管擴張而減低血液循環的流量，加上出汗時流失大量水份及鹽份，引至血液循環不足夠提供基本的養分給予身體器官，導致休克。若未能及時察覺或處理不當，傷病者情況可惡化為中暑。

徵狀：



． 皮膚濕冷、面色蒼白、出汗

．體溫可能會上升 （但一般不會高過40度）

．非常口渴、疲倦、四肢乏力、肌肉抽筋

． 暈眩或短暫神智不清

．脈搏急促及微弱

處理方法：



1. 移離傷病者至陰涼處

2. 除去傷病者衣物和用扇降溫，但若傷病者出現震顫，應立即停止，並為傷病者保暖

3. 若傷病者清醒，應給予飲料以補充水份及鹽份

4. 若傷病者神志不清，應盡快安排送院治理

▼同場加映，預防中暑原來唔只飲水，飲牛奶比水更有效？飲茶又是否正確？（按圖知更多👇👇👇）

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中暑

由於傷病者長時間處於非常酷熱及濕度高的環境，損壞中樞神經系統控制體溫的功能，例如未能利用出汗散熱，體內過量之熱力無法散發而導致體溫上升。中暑可以導致多個系統組織和器官受損，甚至死亡，所以需要緊急治療。

徵狀：



．逐漸減少甚至停止出汗

．皮膚變得乾燥、潮紅

．體溫上升，可達至41.1度或以上

．脈搏急促及微弱、呼吸亦逐漸加快

． 感到頭痛、暈眩或神志不清甚至不醒人事

處理方法：



1. 移離傷病者至陰涼處

2. 維持「氣道暢通」、「呼吸」、「血液循環」

3. 盡快為傷病者降溫：



．除去衣物

．先向傷病者灑水，再用扇撥涼或吹風扇以助水揮發

．可用濕有冷水的海綿連續抹身

．在兩邊腋下及腹股溝放置濕有冷水的海綿或毛巾，每3分鐘更換一次毛巾

．如情況許可，將傷病者安置於冷氣房

．若傷病者出現震顫，應立即停止降溫，並為傷病者保暖

．若情況輕微者，通常短時間內會恢復意識，可補充水分、食鹽水或運動飲料

4. 如傷者未恢復意識，速送醫院

5. 密切注意傷病者對降溫之反應

▼同場加映，4種天然調節體溫方法：（點擊下圖看清！👇👇👇）

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如何預防熱抽筋、熱衰竭、中暑？

．避免長時間於酷熱和潮濕的環境下工作或運動

．帶備及補充足夠水份，以防出現脫水現象

．劇烈運動或戶外工作前喝水，讓新陳代謝系統有足夠的水份應付之後的消耗

．穿淺色、寬鬆及通爽的衣物

．戴上濶邊帽或撐傘

．帶備預防中暑的小工具，如手提小風扇，以助隨時生風散熱

．在早上或黃昏後進行戶外活動

．適當時在陰涼處休息

．不時以濕毛巾抹面及頸，幫助降低皮膚的溫度

．在高溫下工作15至30分鐘已可流失大量水份，應經常小休及補充水份

．當出現缺水、休克跡象時，應立刻到陰涼處休息，飲用適量水份。若情況持續，應速送醫院



▼同場加映，運動飲品、能量飲品大不同！（按圖👇👇👇）

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中醫：中暑可分陽暑、陰暑兩大類

而在中醫角度而言，據註冊中醫師何捷豪早前受訪指，中醫一般會把中暑分成「陽暑」及「陰暑」兩種，「動而得之者為陽暑，靜而得之者為陰暑」。長時間在高溫下進行戶外活動而中暑，稱為陽暑。而陽暑最簡單的預防措施就是避免在高溫日子進行行山、跑步等戶外體力活動。何醫師亦建議這些日子可稍作午睡，有利元氣恢復，因為暑熱天氣下體力特別容易消耗。

然而，不少人都想趁好天氣到郊外遊玩。這個情況下，何捷豪醫師便提醒要盡量避免直接曝露於陽光下，要用雨傘和帽等防曬裝備，並應盡量減低活動強度，每隔一至兩個小時便在陰涼處小休15分鐘，避免體力透支。「補充水份時，應選擇清水或電解質飲料，避免茶或咖啡等利尿飲品。而老人家及體弱人士避開日照充足的時間，最好選擇在清晨或傍晚才進行戶外體力鍛煉。」

而陰暑則與陽暑相反，主要是因過度避熱貪涼而得。「長時間逗留在冷氣房、過度吃生冷者，最易得陰暑。」要預防陰暑，除了要避免過度生冷的食物外，補充水分亦以室溫水為佳。此外，從高溫的戶外進入充滿冷氣的室內時，應盡快抹乾汗水，並穿上外套，以免著涼，「身體與體表溫差太大的話，不利於散熱。」

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夏天宜多吃瓜菜 忌過量肉類

要在夏天增強體魄，避免病倒，何醫師建議最直接可從飲食著手。夏天飲食原則應以清淡為主、多瓜果蔬菜，尤其是絲瓜、節瓜和冬瓜等瓜類食物，有利於消暑及補充水分。

肉類方面，何醫師直指：「夏天吃太多肉類，不符合中醫的養生原理。」他解釋，夏天暑氣盛而「暑氣必夾濕」，濕氣則傷腸胃，所以夏天容易出現食慾不振、食少腹脹的情況。如果這種情況下，再多吃肉類等難以消化的食物，腸胃負擔只會更重。

當然，想在夏天養生亦不必完全戒吃肉。何醫師指，肉類當中可選豬肉和鴨肉，兩者性涼，適合暑熱季節食用；相反雞肉、羊肉及牛肉，三者性味皆為甘溫，在夏天食用溫熱屬性的肉類容易助熱，不利腸胃。