古思堯疑計劃到中聯辦示威　裁企圖作具煽動意圖行為罪成囚9月

社運人士古思堯疑趁在北京冬奧開幕日，涉嫌計劃抬自製棺材到中聯辦外示威，惟當日清晨已遭警方國安處拘捕，古被控企圖或準備作出具煽動意圖的行為，案件早前在西九龍法院審訊，國安法指定法官羅德泉今(12日)裁定古罪成，羅官指案情嚴重，需判以阻嚇性刑罰，判古即時入獄9個月。



被告古思堯，75歲，被控於2022年2月4日，在香港企圖作出，或準備作出一項或多項具煽動意圖的行為，引起對中央或香港特別行政區政府的憎恨、藐視或激起對其離叛，激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制的事項，引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛，引起香港居民間的不滿或離叛，以及慫使他人不守法或不服從合法命令。

案件編號：WKCC 481/2022