新巴城巴合併｜港島車費上限最多升近60%　憂開貴價新線趕絕平線

港府今日（12日）公布，多間專營巴士公司獲准延長專營權，而同由匯達交通持有的城巴及新巴專營權將會合併，意味自1998年起投入運作的「新巴」將步入歷史，明年7月後統一歸入城巴車隊。

目前新巴、城巴有各自的收費等級表，即使路線途經路線相近，收費亦有不同。兩巴合併後，當局將會引用新的車費等級表，其中港島區的車費上限，改為參考收費較貴的新巴而定。新安排下，港島區所有路線，不論長途或短途，車費上限均大幅飊升，增幅最多達近六成。

新巴及城巴承諾現時巴士服務收費不變，惟有關注組織認為，城巴日後或以整合路線為由，淘汰現時收費較便宜的「流水線」，改推路線略長但停站較少的「特快車」。根據現行安排，城巴推出新線，便會參考新車費等級表定價，屆時將可借淘汰舊線，借推新服務變相加價。團體亦估計，若城巴日後申請加價，或期望追至較貴的新巴收費水平，以致出現較高加幅。



▼7月12日 匯達交通公布新巴及城巴合併▼



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目前港府會為不同專營巴士營辦商的收費等級表刊憲，而各路線車費，不能高於為其車程距離級別而制定的最高車費水平，可視為相關路線的收費上限。港府向立法會最新提交的文件顯示，新巴、城巴合併後，兩個專營權的車費等級表，亦將直接合併。合併後城巴將採用新的車費等級表，涵蓋現有路線的車費。當局強調，現有巴士服務的實際車費將維持不變，形容城巴釐定新車費等級表純屬「技術性工作」。

《香港01》以合併後的新車費等級表，與今年二月出爐的城巴車費等級表作比較。其中，城巴港島區路線的車費上限，不同車程距離等級，全部都有提高。其中港島區車程4公里內的短途路線，增幅近三成；而不超過27公里的港島區路線，票價上限更提高近六成。值得注意的是，等級表只是票價上限，與城巴的實際車資有不同，城巴調整各路線車資仍需當局審批。

匯達交通承諾兩巴合併後，現有巴士服務票價將維持不變。惟文件指出，新巴、城巴有大量巴士服務重疊，預告會合併乘客量持續偏低的路線及精簡架構。匯達亦會推出港島北岸特快巴士服務等方案，意味港島區將會推出新的巴士路線。

以往新巴、城巴已不時整合路線和推出特快路線，被關注團體批評，是借重組服務開貴價特快線，「趕絕平價路線」。合併收費等級表後，城巴路線的票價上限大幅提高，意味新路線，將可參照新車費等級表定價，新開的服務將可能大幅加價。

以現時收費較便宜、往來香港仔華貴邨和銅鑼灣的城巴72號線，車程距離約為10公里，現時全程收費為5.8元。若城巴以新服務取代該線，按新車費等級推算，該新服務全程票價最高可定為7.8元，變相有35%加幅。

票價等級表調高獲准收費上限 團體憂鋪路大幅加價

公共運輸研究組發言人鄭衍祺表示，新巴、城巴合併後的車費等級表，「政府係放水放到一個點」，讓本身車費較低的城巴未來可大幅加價，甚至追過新巴的車費，「大家需要擔心一樣嘢，就係日後個加幅，尤其是舊有城巴路線嘅加幅，就會追住𠵱家新巴嘅基準嚟到加，有機會加得相對快一啲。」

鄭續指，現時新巴、城巴合併後，只餘兩間巴士公司，競爭大減後，日後加價幅度恐怕會「幾級跳」。

公共運輸研究組發言人鄭衍祺。（資料圖片／李耀宗攝）

鄭衍祺續指，新巴、城巴過往已不斷合併路線，現時服務港島區的「流水線」，已再難有空間整合，「再減不如唔好做好過」。他又舉例指，往來西灣河嘉亨灣和上環港澳碼頭的2號線，已縮班至半小時一班車，形同「趕走啲客」，增加淘汰該路線借口。

他質疑城巴新巴合併後，城巴將故技重施，進一步趕絕「流水線」，令港島區居民要「捱貴車」進出「買餸」。他又慨嘆，兩巴新推較長途的「特快車」，針對有二元乘車優惠的60歲或以上長者，但其他乘客則較受影響〝「好多人係兩蚊（搭車）啫，但我哋唔係嘛。」

他盤點十條車費較便宜、乘客量偏低的「流水線」，擔心會是高危被淘汰路線，包括：

．城巴5B：堅尼地城至香港大球場，4.2元

．城巴37B：置富花園至金鐘（循環線），5.8元

．新巴2A：耀東邨至會展站，4.9

．新巴82：小西灣（藍灣半島）至北角碼頭，4.9元

．新巴82：興華邨至勵德邨，5.5元

．城巴48：深灣至華富（北）（循環線），3.7元

．新巴94A：華富（中）至利東邨（循環線），3.8元

．城巴98：利東邨至香港仔（成都道），3.1元

．新巴595：海怡半島至香港仔（循環線），3.8元

．城巴73：數碼港至赤柱市場，7元



運輸局︰巴士票價一般都並非訂於車費表的上限

運輸及物流局表示，合併後的新車費表中，港島區路線採用原本新巴的車費表；其他路線則是按照城巴原有的車費表。當局解釋，如完全採用城巴車費表，部份路線的車資可能超出上限，故現有做法最為方便，毋須再逐條路線調整。

當局又表示，巴士票價一般都並非訂於車費表的上限，強調合併後實際車費並沒有改動。另外，假如城巴日後申請加價，獲批後會有新車費表，與現有的無直接關係。不過當局承認，若城巴日後計劃新路線，就可按現有車費表申請。

近年城巴﹙專營權一﹚及新巴都錄得虧損，每年蝕數千萬元。專營巴士申請加價時的其中一個考慮因素，正是巴士公司成本等營運情況。問到合併後會否更易申請加價，運輸局表示，加價除了審視成本，亦要考慮其他因素，例如乘客接受能力，希望合併後有利於城巴營運，減低經營成本。局方又強調，無論合併如否，其實巴士公司都可隨時申請加價。

合併專營權的主要目的之一，是提供更大空間重整香港島的巴士網絡，並重組服務和整合路線。 運輸及物流局表示，服務重組方案會透過每年的巴士路線計劃逐步實施，例如城巴正研究在合併後，於南區設立巴士轉乘站，以及推出港島北岸特快巴士服務。

運輸署︰重整巴士線並不等如削減巴士服務 不會突然減班

運輸署強調，重整巴士線並不等如削減巴士服務，會分批有序處理，不會突然減班，之後會如一般巴士路線計劃般諮詢各界。署方又指，即使不合併亦會每年展開有關計劃，但合併後會有更大空間重組，惟未有透露合併後的具體重組項目，以及涉及的路線數目。

現時兩巴部份路線重疊或相似，問到日後城巴會否取消較便宜路線，致乘客只能選乘更貴的路線。運輸署表示，暫未收到有關路線合併計劃，但強調一切改動會由運輸署把關，並非巴士公司單方面決定。