新巴城巴合併｜郭偉强：資方承諾不裁員　車長時薪過低籲合理調整

行政會議今日（12日）批出三個新巴士專營權，當中城巴（機場及北大嶼山巴士網絡）及龍運的專營權，在2023年5月1日屆滿後續期10年，有效期至2033年5月1日。此外，新巴與城巴明年將會合併，新專營權名為「城巴有限公司（市區及新界巴士網絡專營權）」。



工聯會立法會議員郭偉强回應指，與城巴資方初步溝通，獲承諾合併後不會裁員。他希望新公司說到做到，重組路線後可保持服務質素，並合理地提高車長的薪酬。



新巴和城巴將會合併。（資料圖片梁鵬威攝）

員工過渡後原有年資可保留

郭偉强表示，工聯會分別和新巴城巴工會，以及資方溝通過，資方承諾不會因合併而裁員，而員工由新巴過渡至城巴後，原有的年資亦會獲得保留，工聯會將繼續監察情況。

他指，據了解新巴、城巴目前仍在聘請車長，人手本身都有短缺，所以合併不影響車長生計，不過關注到現時巴士車長時薪偏低，很多車長工時過長，需時常加班才「搵夠食」，而一些「時薪車長」一旦短暫離開巴士，又不會計算在薪酬上，造成待遇壓力問題。

他希望，兩公司合併後真的能增加營運能力，並留意車長精神健康，這對於職業安全和路面安全都有影響。工聯會正和資方討論加薪情況，希望今年員工的薪酬亦有合理的調整。

有關合併後的巴士服務，郭偉强指公司方面「信誓旦旦咁話可以維持現有水平」，但亦可以預期或多或少都會有路線重組安排。公司聲稱由於資源合併後，可調動資源比以往多了，這一點工聯會會和市民一同監察，對服務水平有否正面影響。