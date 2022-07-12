新巴城巴合併｜車費不變、員工薪酬不變　不裁員承諾僅限巴士車長

行政會議今日（12日）批准延長三個巴士專營權，並同意新巴明年7月1日起，併入屬同一母公司持有的姊妹公司城巴。新巴城巴母公司匯達交通下午召開記者會交代合併事宜，匯達交通指出，新巴員工將轉由城巴聘用，其薪酬、福利及年資不受影響，公司在合併後首2年，不會因合併而裁減前線巴士車長職位。

不過新巴城巴合併，部份後勤崗位或會因重疊而有調整。運輸及物流局承認，兩巴因應合併安排，不裁員承諾僅限「前線巴士車長」，未有承諾後勤部門不裁員，至於後勤部門無論是否合併，都有空間調整。



▼7月12日 匯達交通公布新巴及城巴合併▼



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匯達交通表示，新巴城巴合併後，車長、技工、巴士及各項設備將更有效調配，提升服務水平，並將擁有更強大的經濟規模優勢，更有能力與其他主要公共交通營辦商競爭。該公司稱，通過整合現有路線及開辦新路線，將得以改進及活化現有巴士路線。

匯達交通又指，未來10年專營權期內，將投資超過35億元，提升公共巴士行業的顧客體驗，全面及持續提升顧客及員工設備、改善現有巴士廠及興建新巴士廠，以及購買新巴士及相應設備。