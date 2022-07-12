教育及職業博覽本月21日會展舉行　780機構參展　提供2,700個職位

貿易發展局將於7月21日至24日在香港會議展覽中心舉行第31屆教育及職業博覽，匯聚超過780家來自18個國家地區的機構，當中包括今年首次參展的廉政公署。展覽四日將分為四大主題，重點介紹相關行業的就業趨勢。另外設有招聘廣場，有多間求職平台及公私營機構舉辦現場招聘，預計可帶來超過2,700個就業機會，青年廣場亦有暑期工作及實習計劃專區。



展覽亦有不少升學教育機構參與，參展商之一加拿大安省網上中學就主打在本地以視象方式修讀加拿大課程，可獲當地學籍外，更可取得OSSD文憑並以加拿大本地生的大學申請渠道升讀加拿大大學。



第31屆教育及職業博覽將於7月21日至24日一連四日於香港會議展覽中心展覽廳5FG舉行，將分為教育及職業兩大專區。貿發局助理總裁古靜敏表示今屆博覽將匯聚超過780家來自18個國家及地區的機構，教育方面，包括有VTC、香港建造學院，及多國的領事館，而日本、芬蘭、愛爾蘭及瑞士更是首次參加展覽；職業方面，則包括機管局、消防局等，首次參展的則有廉政公署，總調查主任張振康表示歡迎有使命及視野的朋友加入。

古靜敏表示今屆博覽將匯聚超過780家來自18個國家及地區的機構。（馬煒傑攝）

國泰航空、亞洲空運中心招人才

今年的博覽將設有四大主題日，每日重點介紹相關行業的就業趨勢，依次序分別為職業訓練局舉辦的主題日、「機電工程日」、「建專業 建未來」及「建造全接『築』」。當中首日舉辦的職業訓練局舉辦的主題日將介紹如何透過發掘不同技能，並展示多項校內研發的創新科技，包括以紅外光譜鑑定中藥的系統。

另外，展覽將設有「招聘廣場」及「青年廣場」，當中「招聘廣場」將有多間求職平台及公私營機構舉辦現場招聘，當中包括國泰航空、亞洲空運中心等，預計可提供超過2,700個就業機會，求職人士可帶同履歷入場，申報合適的職位；而「青年廣場」則設立暑期工作及實習計劃專區，向青少年探索個人興趣和能力。

參展商之一加拿大安省網上中學主打在本地以視象方式修讀加拿大課程，可獲當地學籍外，可取得OSSD文憑並以加拿大本地生的大學申請渠道升讀加拿大大學。（馬煒傑攝）

加拿大安省網上中學主打視象修讀課程

展覽有不少升學教育機構參與，參展商之一加拿大安省網上中學就主打在本地以視象方式修讀加拿大課程，總監陳智良解釋指課程由加拿大教育局直接監管，並由加拿大教師任教，學生可獲加拿大安省學籍，亦可考取當地OSSD 文憑，享用加拿大本地生（101）的大學申請渠道。陳智良表示，在近年加拿大救生艇計劃影響下，多了不少學生有意到加拿大升學，課程亦因而多了不少人查詢及報讀。