教育展｜加拿大救生艇計劃借升學移民　機構︰十個入面九個諗移民

第28屆香港教育展今日（9日）開鑼，入場市民除尋求升學資訊外，不少人亦打算借升學移民方式，移民到外國。有原本主打澳洲升學的升學顧問公司，因應加拿大推出「救生艇」計劃，轉攻加拿大升學市場。據該公司經紀透露，今日入場查詢的市民當中，「十個入面，九個都係諗住移民嘅」。有公司董事因希望帶同子女到加拿大生活，打算透過升學方式移民，「通常都一個人讀書，帶哂成家人過去」。



留學澳洲諮詢中心本來主打澳洲的升學諮詢，但近年加拿大推出「救生艇計劃」，在當地升學兩年後，便可取得加拿大永久居民身份，吸引不少學生到加拿大升學，該公司亦由主打澳洲市場變成主打加拿大市場。

該公司市場總監張政然表示，原本到澳洲升學的查詢中，最少四分一變成到加拿大升學，而且「十個入面，九個都係諗住移民嘅。」他分析，加拿大的「救生艇計劃」，兩年可取得永久居留權，相較於澳洲需要五年時間更為吸引，「香港人嚟講時間好重要」。

料家庭客借升學移民 升學機構︰通常都一個人讀書 帶哂成家人過去

張政然表示，今日除不少學生到場查詢外，亦有不少30至40歲人士查詢。他舉例指，今日有查詢者是一間公司的董事，都希望靠升學移民途徑到加拿大定居。張政然推測，他有兩名小朋友是其中一個因素，父母帶同子女到加拿大，子女在當地升學的學費亦會便宜不少。

他續指，不少家庭資金不足參與投資移民計劃，都會考慮循此途徑移民加拿大，「通常都一個人讀書，帶哂成家人過去」。不過，他提醒打算按此方式移民加拿大，需有充足理由說服移民官「你仲想讀書」，以該董事為例，會建議讀MBA等科目，「要同個background相關」。

天麟教育則專門提供的英國留學諮詢服務，並以藝術學科為主。該公司教育經理陳美卿表示，不少持有BNO又正於香港從事藝術行業的人查詢，嘗試以BNO5+1的方式到英國進修藝術，並移民英國。她解釋，不少從事藝術的客人，抱怨不喜歡香港模式，「畀啲客限制住」，相反英國則可讓他們自由發揮，加上英國亦較重視藝術，相較香港有更多藝術館等讓他們展出作品，機遇較多。

她又提到，英國政府將於十月讓家長持有BNO的小朋友申請BNO visa，相信會有更多人到英國升學及移民。

黃同學︰英國提供時裝設計課程院校較多

打算到英國修讀時裝設計的黃同學表示，在當地畢業後，亦打算繼續留在英國發展，「香港個機會好似冇咁多」。她解釋，英國提供時裝設計課程的院校較多，而香港則不論學校或工作機會都較少，「英國啲工作、實習機會英國都多啲」，認為在英國發展會較好。

▼6.11 第三屆「國際移民及置業博覽」▼

