日本開關｜45天環島遊吸引18人參加　花540萬「報復式旅遊」

日本在6月放寬旅客入境，吸引不少港人參加旅行團赴日旅遊。「旅遊達人」項明生籌辦的45天日本環島遊將於明日（15日）早上出發，雖然團費接近30萬元，仍有18名團友，即團費已達540萬元。



項形容反應出乎意料，相信是港人「餓得太耐」，要「報復式旅遊」。他指不少團友已準備逾百萬日元瘋狂「血拼」，預料團友「一個篋去幾個篋返」。



▼45天日本環島遊部分行程▼



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項明生：相隔兩年再到日本恍如隔世

日本仙台及香川縣旅遊大使項明生今日會率先到日本為團友打點，以往幾乎每個月都到日本旅遊的他，相隔兩年多終於再到日本，形容感覺「恍如隔世」，他指日本大力推動遊旅業，預告當地觀光局會為團友準備歡迎儀式，適逢正舉行大型祭典，相信會是一生難忘的經歷。

日本仙台及香川縣旅遊大使項明生表示，已有18人報名45天日本環島遊。（項明生提供圖片）

每日團費$298,888 團友多退休人士

項明生表示，早於5月得悉日本通關後，已計劃自己去日本環島遊45天，身邊不少好友知道後主動希望參與，因此開始籌備旅行團，強調一定要「食好住好」，雖然團費298,888元，但已有18個團友報名，反應出乎意料，不少都是退休人士，笑言：「大家要報復式旅遊。」

有團友預逾100萬日圓購物

項明生又指，旅行團包食包住，有團友準備逾100萬日圓（折合約5.7萬港元）購物，「大家餓得太耐喇，以前一年都去兩次日本，依家成兩年半無去過」，他預料團友將會「一個篋去幾個篋返」。

▼6月24日 縱橫遊首團日本遊15名團友出發▼



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回港酒店7日檢疫當「當休息瞓覺囉」

現時日本防疫措施較香港寛鬆，項明生指，團友在戶外活動基本上毋須戴口罩，除非人多聚集或進入室內場所，戴了兩年多口罩的港人相信可以更為放鬆。他又指，雖然回港後要入住檢疫酒店7日，但不少團友都認為，「玩足45日，先隔離7日，當休息瞓覺囉。」

▼6月22日 疫下本港首個日本東瀛遊旅行團出發▼

