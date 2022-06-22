日本開關｜東瀛遊稱7日酒店隔離成外遊最大阻力　促改居家隔離

新冠疫情爆發後，本港日本首個旅行團今日（22日）出發，除代表港人終於可重遊日本外，亦意味著冰封兩年多的旅遊業重新出發。東瀛遊執行董事禤國全今早到機場送機，稱下周六（25日）及7月20日、亦有兩個各自有約10人的日本團成團出發，相信市民觀望首團情況後才會陸續報團，又指因今次是港日20年來首次要以簽證入境，故手續上需時大約7日，提醒團友要預早報名。



他重申，返港隔離7日成為了不少市民外遊的一大阻力，希望政府可推出其他措施，如以居家隔離代替，料屆時外遊數字會直線上升。



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禤國全表示，一團10個人屬料想之中，因返港需要在酒店隔離7日，需有相應洗費及時間，是港人外遊的一大阻力，希望政府能用更好的智慧，例如以居家隔離或減少一兩天隔離時間代替，相信外遊人數會直線上升。他又稱，相信不少人希望觀望首團情況再報名，並提醒團友，現時簽證需時約7天，故需及早報名，又指有非官方消息指，旅行社或可在7月份幫團友辦理簽證，但一切未經證實。

東瀛遊：10個團友只是打個和

今次團費包隔離酒店索價19,999元，較以往明顯更貴，他解釋，若團費不計隔離酒店費用，大概需要16,000元，相較疫情前同檔期約12,000元大概貴4,000元，但因現時人員比例，10個團員要攤分以往30至40個團員的導遊、旅遊巴費用，員工返港後亦需隔離，故團費相對增加，「10個只係打個和。」他認為若不需隔離，團費可馬上返回疫情前水平，甚至更平，因日圓有所下跌。

旅行團設自由行時間 回酒店後亦可外出

至於旅行團安排，禤國全稱日本有指引要求旅客要買一份包確診的旅遊保，萬一有人中招，導遊會陪同該名團友逗留當地直至康復返港，公司會另派一名當地工作人員接待其他團友，遊客只可在飲食或浸溫泉期間除口罩，公司鼓勵團友每日做快測但不會強迫，並指旅遊巴司機會每日為團友量體溫。他又稱，有安排自由行時間，與團體活動時間比例約2比8，團友在酒店時亦可外出到附近購物或食宵夜。

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旅遊業冰封逾兩年，不少導遊無工開，今次隨團導遊王先生表示，翻查自己護照，發現上一次已是2020年2月27日返港，即已跟日本闊別兩年又四個月。他稱再次帶團踏足日本國，心情感莫名興奮，指「啲人成日話返鄉下返鄉下，都有呢個心情係個心入面。」他又指日本有相關防疫指引，會在旅途中再向團友講解。

另外，全日空香港空港所長島田俊哉今日亦有到機場送機，指香港人一直是日本重要的旅客之一；同場的日本國家旅遊局香港辦事處所長小沼英悟則稱，2019年香港人到日本人次達到229萬，僅次於內地、韓國及台灣，得知旅客已等候已久，希望借今次重新出發，帶動更多遊客，並祝他們旅途愉快。

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