日本開關｜首團下午抵東京　港男帶40萬Yen食玩買：兩年無返鄉下

日本早前宣布開關接待旅客入境，睽違兩年多的本港首個日本旅行團，10名團員今早(22日)在香港國際機場出發。有年輕團友今早戴印有日本國旗口罩、一人跟團出發，他稱以往一年去10多次，疫情下兩年多沒去，又形容簽一波三折，幸最後成團，兌換了40萬日圓吃喝玩樂：「想去北海道食哈密瓜、想去居酒屋。」另有70多歲團友指本身想去內地，但內地要隔離21天，故先去日本觀光。



疫情爆發後首個日本旅行團今（6月22日）出發，有10名團友今早7時在香港機場辦理登機手續。（梁鵬威攝）

團費連港隔離酒店$19,999 觀光局等逾百人成田機場接機

東瀛遊今團旅行團旅客人數10人，乘坐全日空航空，航班料在早上9時半起飛前往東京成田機場，7天行程將到訪北海道、富良野花田、美瑛薰衣草、小樽、東京晴空塔及新宿購物等，團費連返港隔離酒店為19,999元。旅行團下午已抵東京成田機場，當地旅遊觀光局、相關旅遊企業、傳媒合共過百人現場迎接首團。

帶40萬Yen吃喝玩樂：太耐冇去 返港要7日隔離都值得

多名團友早上7時前到場辦理登機手續，雖然是清晨時分，但團友表現雀躍，沒有絲毫睡意，十分期待日本之旅。團友雷先生更戴上印有日本國旗的口罩，到場辦登機手續。他甫見記者已興奮表示:「兩年冇去過（日本）喇！」又指疫情前一年去10幾次，以前雖然自由行較多，但現時限制較大，仍可試試跟團，已兌換了40萬日圓吃喝玩樂：「太耐冇去，7日隔離都值得，無可奈何都可以接受。」

辦簽證一波三折 昨日才獲批

他又說，初時得悉日本開關其實無打算要去，但了解後發現時間合適，故報名試試。他指今次要事先申請簽證，過程卻一波三折，至昨日才批出，因各方面都是第一次，要較多時間核對文件，當局亦十分認真，因此等待批出時間較長。

雷先生（左二）稱疫情前一年去10多次日本，今次卻是兩年來首次。（梁鵬威攝）

期待北海道吃哈密瓜 掛念日本居酒屋

兩年多沒「無返鄉下」，最想念什麼日本事物？雷先生笑言，十分想念日本美食，行程中有去北海道吃哈密瓜，現時時令剛好合適，更期待可到居酒屋等等，「掛住啲嘢食，香港就算有都唔係原汁原味」。他亦稱不怕確診，因各單位都有防疫措施，餐廳用膳時亦會記下座位。

只須請5日假 雷先生：公司畀我（返港後）在酒店工作

雷先生又稱，團費雖然較以往貴，但若個人訂隔離酒店、飛機等，其實價錢差不多。他指今次請了五天假期，連同周末合共七天，公司亦可讓他在隔離酒店工作，免卻請假困難問題，「我啲同事都叫我買手信。」他亦說喜愛日本乾淨、治安好及美食多，自己亦有學日文，期待能到當地實踐。

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兩夫婦做足防疫措施赴日 最想返內地：但要隔離三星期

另一團友、70多歲的陳先生與太太同行，他稱團費雖然較貴，隔離亦要7日，「但冇辦法，有時大家開心。」他說會盡量做好防疫措施，例如戴口罩及準備必理痛。至於為何想去日本，陳先生坦言「想睇下嘢食下嘢，唔一定日本，其實我想去大陸，但要隔離三星期。」

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為慶祝疫情爆發後首個日本團，東瀛遊向每名團友送出紀念證書，全日空亦向旅客送電腦袋。

▼日本公布6月10日開關▼

