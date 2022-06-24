日本開關｜再有港旅團出發　夫婦兌100萬日圓大血拼：預咗買爆喼

日本有限度開關，再有港人相隔兩年後可跟團「回鄉」，今日（24日）再有旅行團出發往日本東京。縱橫遊15名團友早上乘搭香港快運的航班飛往東京。有團友稱，睽違兩年多後終可再次出國感興奮，已帶備近100萬日元加信用卡，預備「大出血」，要預備好「買爆喼」，將手信郵寄回港。惟不少團友抱怨，申請簽證需時一周，過程亦繁複，險些趕不及上機，而回港檢疫酒店選擇少，令一家三口要「分房瞓」，成為今趟旅程最大遺憾。



+ 2

申請日本簽證繁複 險趕不及行程

團友袁先生與太太今早隨縱橫遊疫下首個日本團出發，心情興奮：「終於有得去旅遊喇，好開心啊！一知道（日本）可以開放就即刻去申請。」惟袁太抱怨指，申請日本簽證和相關入境手續繁複，申請需時約一周，又要做核酸檢測，險些趕不上今日行程，令出國夢碎，而入境疫苗申報未有涵蓋科興疫苗，令二人出發前亦相當奔波勞累。

欲遊加拿大搶不到防疫酒店 報日本團止旅遊癮

袁太又指，原本打算到加拿大自由行，惟搶不到防疫酒店，只能報團到日本「止旅遊癮」：「其實我唔想跟團㗎！」她續指，今次團費逾2.2萬屬預期之內：「我覺得就算之後開放返，都唔會再有得80蚊（只計機票）去日本，冇呢支歌仔唱㗎喇，唔好諗返以前喇。」

日圓屢創新低誓瘋狂掃貨彌補團費：手信要郵寄回港

至於到當地的旅遊計劃，袁太則指，已預備到當地「大出血」、瘋狂掃貨：「cover（彌補）返個團費，喺嗰邊平咁多，梗係要cover返個團費啦，（日元）又勁低！」她拒絕透露找換了多少日元，僅表示接近當地100萬日圓入境上限，並會以信用卡簽帳，已預料即使再加購行李箱亦會「買爆喼」，手信將要郵寄回港。

三母女齊赴日 出發前只有一準備：錢囉！

許太則與兩個女兒一家三口「回鄉」，她同樣表示「冇諗過個簽證咁趕咁急」，最終周三（22日）才收到簽證，又憂慮港府會再修改防疫條例、航班熔斷等，幾經波折才能上機，但仍無損其興奮的心情。

許太表示，回港檢疫時三母女要「分房瞓」，「始終我哋三母女咁close（親密），玩足8日之前7日我哋要隔開，個感覺唔係好舒服。」（梁鵬威攝）

她表示，今次跟團出發，憂慮無法盡情購物，亦難以選擇喜愛的餐廳，戴口罩亦較侷促，不便拍照。被問到出發前有何準備，許太斬釘截鐵地說：「錢囉！」她透露，每人已帶備約2萬港元，到埗後亦會簽卡，不會放過每個可購物的角落，惟憂慮廉航提供的行李存量不足。

回港7日酒店檢疫期要分房瞓 許媽媽：個感覺唔係好舒服

不過，今次提供回港檢疫安排的酒店未能提供三人房，房間空間亦狹窄，令許太三母女在七天檢疫期內要「分房瞓」。許太慨嘆：「始終我哋三母女咁close（親密），玩足8日之前7日我哋要隔開，個感覺唔係好舒服。」

▼日本開關觀光廳予旅客防疫指引▼



縱橫遊8日7夜遊立山黑部、白川鄉 $22,888包港檢疫酒店

縱橫遊今早出發往東京的8日7夜日本團共有15名旅客參加，常務董事袁振寧亦有隨團「回鄉」，行程包括東京、長野、輕井沢、立山黑部、白川鄉等旅遊勝地，團費為22,888元，包當地住宿和回港檢疫酒店。

縱橫遊袁振寧隨團出發：今日係第一次同客人一齊出發

袁振寧形容，其旅行社往日本的首團反應良好，有客人甚至在未知簽證詳情時已預先報名。他今日能成功出發表示興奮，「因為都兩年幾，我哋都喺度等緊重開嘅時間，等到今日都好期待，所以自己今日都第一次同客人一齊出發。」

他提到，因應疫情和回港檢疫安排，無法再推出五天團，「喺制訂產品嘅時候，（行程）要8天或以上，咁先合符邏輯，因為你冇理由玩得少過隔離日數。」另外，現時多個日本連鎖藥妝店已登陸本港，港人「掃貨」的需求相對減少，「加埋立山（黑部）疫情前成日畀客人投訴話好多人，去到係睇人頭多過睇景，所以趁住今次當地人都係少嘅時候去盡覽，慢慢去欣賞個美景。」

日本國家旅遊局香港事務所所長送機 冀遊日市場早日復常

日本國家旅遊局香港事務所長小沼英悟早上亦有場「送機」，並向疫後出發往日本的第二團旅客送上小禮物。他表示，香港是日本第四大旅客市場，故日本政府十分期待港人往日旅遊的市場可早日回復正常，當局會加強在港宣傳，吸引港人飛往當地。至於港人簽證方面，他表示，未聽聞日本當局會有新政策，意味着簽證安排可能會維持一段時間，但他認為日本會逐漸開放，港人亦不心太悲觀。