民青局轄婦女事務委員會　局長麥美娟：會與其他部門促進婦女發展

政府架構重組後，婦女事務委員會的秘書處工作已由7月1日起，從勞工及福利局撥歸民政及青年事務局。民青局局長麥美娟今晚（13日)出席香港婦聯活動致辭時表示，目前不同政府政策局和部門均有提供婦女相關服務，民青局會與其他局和部門好好合作，共同促進婦女的發展。



麥美娟出席香港婦聯慶祝回歸祖國25周年粵劇欣賞晚會，她致辭時讚揚香港婦聯熱心服務社會，亦舉辦多元化的社區活動，凝聚市民的歸屬感及促進家庭和諧，並一直就有關婦女及兒童等方面的政策範疇進行研究，為政府提供寶貴意見，也是政府在地區服務的堅實夥伴；又在疫情關鍵時刻，香港婦聯積極支持政府的抗疫工作，協助社區抗擊疫情。

她強調多年來關心婦女事務，曾擔任全國婦聯執委十多年，過往一直參與保障婦女權益的工作，由民青局接掌婦女事務委員會秘書處工作後，她和局內同事會盡力做好有關工作。她指目前不同政府政策局和部門均有提供婦女相關服務，例如社會福利署轄下支援虐兒、虐待配偶／同居情侶及性暴力受害人的服務，以及衞生署轄下在母嬰健康院和婦女健康中心推行的婦女健康綜合計劃等，局方會與其他局和部門好好合作，共同促進婦女的發展。

麥美娟說，婦女是家庭的照顧者，對社會發展有着很大的貢獻，「我希望全港婦女繼續與香港同行，攜手建立和諧的社會，邁向更美好的未來。」

在席除了香港婦聯主席葉順興，中聯辦新界工作部副部長李功勛也有出席。