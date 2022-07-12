立法會︱麥美娟率9局赴青年政策會　將推《青年發展藍圖》

今日（12日）立法會就長遠青年政策舉行跨部門會議，民政及青年事務局和教育局等9個局均有派代表出席會議。民青局局長麥美娟提到新一屆政府會制訂《青年發展藍圖》和解決青年「四業」問題。



民進聯議員林琳不滿政府未能幫助香港青年畢業後與職場接軌，向教育局代表追問卻沒有回應。委員會主席廖長江就指出某些應用學習科目的就讀率為零，望當局檢視課程。



《青年發展藍圖》將會聚焦7個方面，包括加強青年的國家觀念、民族自豪感和法治意識，以及回應青年置業和住屋需要等。亦會解決青年在學業、就業、創業及置業的「四業」困難。

林琳追問中學課程無助就業

民進聯林琳則認為當局在制定課程時有「結構性問題」，認為現時的課程未能為年輕人準備職場相關技能，協助年輕人畢業後投身社會。她在第二輪發言再補充，舉例指青年單學英文已不足夠，現時外國一般課程已有學Coding Language（程式語言），但現在的香港中學課程沒有，指學生不可能要去上興趣班才可以找到合適工作。局方代表其後沒有回應，林琳動氣直言「唔回應添呀？」

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應用課程無人報讀 教育局：加強家長教育

廖長江表示雖然應用學習科目衆多，就讀學生人數卻少。他引述考評局統計數據，報考2021至2022年的中小企創業實務和公關及多媒體傳訊等科目的人數皆不足30人，創意廣告的報考人數更為零。他提出要提升課程認受程度和檢視課程設計。

教育局回應指會加強家長教育和學校推廣，以令學生更了解職專教育，同時會與教育局內部和課程提供機構重新審視社會對應用學習科目的需求。