疫情｜社區源頭不明個案多　許樹昌：確診降回三位數有難度

本港昨天確診數字又重上三千宗，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，雖然個案上升，但本港已有超過四百萬、即6成人口曾受感染，加上整體接種率提升，一針達93%、兩針89%及三針有65%，市民普遍有混合免疫保護，目前仍以輕症多及重症少為主，留醫的危殆患者18人，需使用氧氣約30人，故評估現時情況相信不會如三月時，每日數萬宗個案般嚴峻，但現時社區源頭不明個案多，要將每日確診數字降回三位數有難度。



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許樹昌今早（14日）在電台節目指出，香港現時情況與新加坡相似，新加坡每日確診個案由三千多宗至萬多宗，均是輕症為主，當地流行BA.4或BA.5變異病毒株，估個案逾半，香港則仍然流行BA.2.12.1。

現時社區有不少源頭不明個案，要將每日確診數字降回三位數，許樹昌表示有一度難度，除非再次收緊社交距離措施，但會影響經濟，他認為如輕症數目較多，醫療系統又能夠承受，個案上升亦毋須擔心，反而應鼓勵接種疫苗，並善用社區隔離設施。

許樹昌表示現時確診者以輕症多、重症少為主。（資料圖片）

許樹昌指，曾染疫的康復者，體內抗體會隨時間下跌，應盡快接種疫苗，加強保護。目前80歲以上群組的一針比率為69%，兩針62%，三針僅40%，他建議要加強谷針，因為重症及死亡均以這個群組為主。

至於可否放寬入境旅客進行居家檢疫，許樹昌表示，需視乎家居環境有否獨立洗手間等條件，相信政府會繼續會觀察近期完成檢疫後的情況。未來與內地通關，他指，需要與國家衛健委專家商討，建議短期內優先容許特定群組、緊急原因需要北上的市民，以閉環管理形式入境內地。

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政府昨日公佈擴大抗疫專家顧問團團隊，委任六位專家擔任成員，留任的許樹昌表示在前特首林鄭月娥6月卸任前曾召開專家會議，期間曾與現任特首李家超有兩次見面，暫未有下次專家會議的會期。