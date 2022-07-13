香港疫情｜冀在醫衞範疇為港開新篇　盧寵茂：循證抗疫是當務之急

香港疫情居高不下，醫務衞生局局長盧寵茂今日(13日)出席活動致辭時表示，其上任後當務之急是循證抗疫，透過科學精準抗疫措施，用最少代價換取最大效果，亦包括逐步恢復本港與內地及國際聯繫。他又提到，將與各部門及醫療界，齊心協力在醫務衛生範疇同為香港開新篇。



以最少代價換取最大效果 遏止重症及死亡

盧寵茂表示，新冠疫情危害全球健康生命，作為新任醫務衞生局局長，當務之急是循證抗疫，以科學精準抗疫措施，用最少代價換取最大效果，控制感染、遏止新冠重症及死亡，以及最重要是確保醫療系統不會崩潰及不受影響。

他續指，政府亦要確保措施令經濟及市民生活造成太大影響，以期社會經濟可以穩步復常，並逐步恢復本港與內地及國際聯繫。

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醫務衞生局須推動香港醫療系統與時並進

盧寵茂又表示，醫務衛生局亦要推動醫療系統與時並進，在人口老化、醫護人手不足及新發疾病出現的大環境下，以保障市民健康及提升幸福感，亦要充分發揮生物醫療等優勢，利用香港作為國家對外窗口角色，推動大灣區醫療創新及合作，建設健康香港外，亦致力融入國家健康中國的發展大局。他續說，未來五年是本港由治及興的關鍵時刻， 在特首領導下，他將會與各部門及醫療界，齊心協力在醫務衛生範疇「同為香港開新篇」。他於活動結束後未有接受傳媒訪問。

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仁濟醫院今日舉行第54及第55屆董事局就職典禮，盧寵茂致辭時感謝仁濟醫院對社會作出的努力及貢獻，包括於醫療、教育、社會福利及緊急服務提供多元優質服務，惠澤各社會階層，特別是疫情期間，仁濟上下謹守崗位，並一直積極配合政府政策，與相關部門合作無間。

醫務衞生局局長盧寵茂上任未幾，即已宣告多項有別上屆政府的抗疫措施，包括安心出行實名制及預告正研究海外抵港人士縮短檢疫安排等。