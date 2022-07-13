勞福局長孫玉菡：要用好本地人手應對疫情 年內改革破欠基金程序
撰文：陳栢麟
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勞工及福利局局長孫玉菡今晩（13日）出席一個活動前，就院舍照顧人手及破產欠薪保障基金會見傳媒。他表示，正密切留意疫情的情況，要確保若疫情有任何變化，無論是院舍或暫託中心都有充足人手應付；至於破欠基金，他稱爭取力求今年內可以通過基金自己聘用法律服務替代法援，以縮短審批時間。
孫玉菡今晚出席仁濟醫院第55屆董事局就職聯歡晚宴。他在活動前表示，現時內地臨時合約照顧員已返回內地，強調會密切留意疫情的進展，亦要確保若疫情有任何變化，無論是院舍或暫託中心都有充足人手，可以應付疫情的挑戰，形容是「一個動態過程」。他又指，並非僅是依靠內地臨時合約照顧員，也可以用好本地人手，及可以幫助照顧的人士。
另外，就破欠基金審批時間過長的的問題，他稱任勞工處處長時，有親自參與帳委會的聆訊，亦明白在整個申請和處理流程中，其中一個大眾覺得的關卡是需要尋求法律援助，所以政府會在這重要節點上作一個改變。
他又指，已就相關改善開啓程序，希望通過由基金或勞工處聘請法律服務替代法援的工作，可以壓縮整個流程審批快一點，至於何時可以落實，他則表示會爭取力求今年內可以通過。
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