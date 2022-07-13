疫情｜新增3154確診　多2死　瑪利諾修院小學部4A班3人染疫須停課

香港疫情持續，今日（13日）確診數字重上3000大關，錄3154宗呈報確診，當中2943為本地個案，211宗為輸入個案，另新增2宗死亡個案。學校呈報個案亦達387宗，涉309間學校，有4間學校的個別班級要停課，包括傳統名女校瑪利諾修院學校(小學部)4A班有3人中招，涉事班別須停課一周，神召第一小學暨幼稚園、神召會華人同工聯會景盛幼稚園及荃灣公立何傳耀紀念小學亦各有一班別須停課。



瑪利諾修院學校(小學部)。（資料圖片／歐嘉樂攝）

211宗輸入個案53宗來自英國

衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會上表示，新呈報3154宗確診，本地個案有2943宗，當中核酸檢測陽性有1414宗，快測陽性有1529宗；輸入個案有211宗，其中101宗在機場臨時樣本收集中心採樣，67宗在檢疫酒店發現，43宗離開酒店之後個案，CT大部分較高，可能是復陽個案，超過十宗個案的國家分別來自英國53宗、美國20宗、泰國12宗、澳洲11宗。

65歲漢及102歲女人瑞離世 前者已打兩針

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞，本港新呈報兩宗死亡個案，兩人並非院舍院友，當中一名65歲男士已接種兩針，入院時嚴重肚痛，臨床上可能與主動脈剝離有較大關係，已轉交死因庭跟進睇死因，另一名為102歲婆婆，本身血壓高、腎功能有受損。

學校呈報387個案 涉314名學生

學校方面，今日新增387宗呈報個案，涉309間學校，包括314名學生及73名教職員，分別來自71間幼稚園、129間小學、104間中學及5間特殊學校，過去七日有169間學校出宗兩宗或以上個案。

當中有4間學校部份班別需要停課1星期，包括：神召第一小學暨幼稚園，AM班有20學生，當中兩人確診；瑪利諾修院學校(小學部)4A班有29名學生，有3人中招；神召會華人同工聯會景盛幼稚園K2B班19學生中有兩人確診；荃灣公立何傳耀紀念小學1B有26名學生，三人確診。

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新增4間老人院舍有個案

院舍方面，新增4間老人院舍報告，分別是基督教家庭服務中心任白慈善基金景林安老院、長青安老院、明愛恩翠苑，及南華護老院第一分院。