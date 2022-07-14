「香港人書展」臨時被取消　負責人嘆血本無歸　料業主受政治壓力

本地出版社「山道文化」原訂今日（14日）在銅鑼灣Mall Plus舉行「香港人書展」，惟臨時獲場地業主告知，活動違反場地使用條款，被中止租用合約。「山道文化」負責人楊子俊表示，本身籌備過程一直順利，直至前晚（12日）業主致電稱，認為事件敏感，而且引起迴響，之後昨午發信指違反租約，正式中止租用合約。



楊子俊表示，曾嘗試約見業主，但對方根本未到現場了解，估計受到壓力，正常商業社會希望透過協商解決，不會發生如此情況，「佢哋自己商譽受損失，對於我哋嚟講更加血本無歸」。他表示，活動確有一定政治色彩，但全場只有約一成為政治書，但香港有出版自由，即使在國安法之下，只要遵守法例仍可出書。他直言，日後舉辦活動須考慮更多，「可能唔止考慮法律，而係考慮一啲政治風險」。山道文化於社交媒體表示，短期內不會舉辦實體書展，是次書展會以網上形式舉行。



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楊子俊今早於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，最初已與業主清楚表明會舉辦書展，亦曾透露被貿發局拒絕參與書展，之後6月中簽約時，合約上早已亦寫上舉辦「香港人書展」。他續指，籌備過程一直順利，但前晚約10時，業主態度突然轉變，指活動引起社交媒體迴響，又涉及山道文化，認為事件敏感。

楊子俊表示，曾經約見業主巡視場地，但對方未有到場，最後昨午對方以書面通知活動違約，包括「不得將場地分租」及「不得利用場地對佔有人或訪客構成滋擾、煩惱或危險」。他稱，理解不可分租，但諮詢法律意見後，是次書展不涉分租，一切由主辦單位管理，該場地亦曾舉辦市集等活動。

楊子俊是山道文化出版社負責人。他曾任教師，2019年6月12日被催淚彈射傷眼睛。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

問到為何業主突然改變態度，他估計對方受到壓力，活動於社交媒體有迴響，又有過往涉及社運的人士支持，涉及政治色彩。他承認，由於被拒參與貿發局的書展，令活動或有政治色彩，而且場內亦有政治書籍，但只佔書展的一成，其餘均為本地文化、藝術，甚或兒童書藉。他強調香港有出版自由，即使已實施國安法，但認為只要合符法例，政治書仍可堅持出版。

對於社會上的紅線，他表示有依據官方的說法，查看法律條文，但原來仍有其他問題，須考慮政治風險，「即使遵守晒所有規則，仍然都有一啲隱藏嘅壓力出現咗，所以你見到日後做一啲行動時候可能唔止考慮法律，而係考慮一啲政治風險，會唔會背後有啲有心人推波助攔，咁所以個紅線清晰咗，但亦令呢個社會更加之灰暗」。

書展原訂今早10時開始，山道文化於社交媒體表示，有部份人願意免費借出場地舉辦活動，但明白近日自身風險較高，或為場地擁有人帶來後果，故經考慮後，短期內不會舉辦實體書展，但相信終有一天「香港人書展」會重見天日，現時不少書展中的書籍及紀念品已上載至網上，供市民選購。