「香港人書展」稱遭業主指控違場地條款　開幕前中止租約取消活動

本地出版社「山道文化」原訂周四（14日）在銅鑼灣Mall Plus舉行「香港人書展」，主辦單位今日（13日）表示，獲場地業主告知，活動因違反場地使用條款而被中止租用合約，主辦方指出，願意按業主要求作出調整，但依然被拒，感到失望及遺憾，對已購買VIP門票讀者致歉，周四(14日)早上10時會通知替代方案。《香港01》正向商場及業主查詢。



「香港人書展」原訂明日（14日）在銅鑼灣Mall Plus舉行，但因被中止場地合約而取消。（「香港人書展」fb圖片）

本地出版社「山道文化」早前被貿發局取消參與今年香港書展的資格，負責人楊子俊原訂明日起與10間獨立書店及出版社，於銅鑼灣Mall Plus商場舉辦第一屆「香港人書展」。惟「香港人書展」在社交媒體表示，周二(12日)晚上收到場地業主代表來電，指由於違反部分場地使用條款，考慮中止租用合約，雙方原本約定今早會面，但業主代表今早再致電，在未有會見討論前重申會中止租用合約。

主辧單位：極度失望及遺憾

主辦單位表示，根據業主代表說法，將場地分租違反場地使用條款，但主辦單位明言，在簽約時已表明場地將用作「書展」用途，場地將有不同的參展商，並不屬法律層面上的「分租」，合約亦有清楚列明「香港人書展」的活動名義。

主辦單位又指，業主代表清楚表示，場地曾用作「市集」用途，更提供相關相片及場地工程承辦商介紹，顯示知悉「香港人書展」之舉辦模式，他們曾在電話中明確表示，願意根據業主代表要求以作調整，惟亦遭拒絕，對此表示「極度失望及遺憾」。

「香港人書展」實體書展將取消，主辧單位向已購買VIP門票及計劃前來的讀者致以萬二分歉意，「團隊已竭盡所能，惟在此刻實在無能為力，將在明早10點前就替代方案作出通知，敬請留意。」