消費券｜提早領MPF被DQ辦事處迫爆　申覆核要影印手機短訊

第二期消費券下月7日發放，近日有不少市民接獲政府短訊，指他們曾經「永久離港」提早提取強積金，遂取消其領取消費券資格。位於旺角的消費券臨時服務中心今早（14日）大排長龍，擠滿近百名申請覆檢人士，多名已回流市民不滿當局以單一準則「DQ」他們，另有市民指，申請時需一併提交政府短訊影印本，但未有事前通知，做法擾民。



旺角臨時服務中心半日200人取籌 主要查詢被DQ事宜

旺角太子始創中心的消費券臨時服務中心，今早人頭湧湧，現場所見，有近百人到場取籌排隊，截至上午近十一時，已有二百多人取籌，當中不少是收到政府短訊，到場查詢覆核手續的市民。

北上經商生意失敗 回流香港開公司有報稅 鍾先生：咩都跟足晒

60多歲的鍾先生是其中一人，他曾於約10年前離港北上，惟生意失敗遂回流返港，期間曾短暫工作，亦有強積金證明，隨後則先後開設兩間公司，並有按年依法報税：「有搵會計師幫手，咩都跟足晒，可以查得到。」

鍾先生不滿政府單以提取強積金紀錄劃線，「如果真係永久離港而唔畀（消費券）係無可厚非，但而家政府咁樣做係浪費資源，（消費券辦事處）都要出人工㗎嘛。」

DQ短訊要紙本列印 事前沒通知 影印舖排長龍

鍾先生本身家住將軍澳，由於查詢熱線長期不通，他收到短訊通知後，遂專程帶備證明文件申請覆核，惟程序繁複，到場後始獲悉需一併提交短訊通知影印本，他批評做法擾民：「畀佢哋睇個短訊都唔得，一定要紙本印出嚟。你個訊息又冇提示，搞到個個都無準備，樓下影印舖一定大排長龍。」

附近有提供影印服務的一間店舖，亦有多名市民即場影印政府短訊，他們異口同聲指相關要求奇怪，「你又一早唔喺個短訊度講明，依家搞到大家好頻撲。」

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被DQ市民：係咪永久離港入境（處）有紀錄㗎嘛

同樣被取消領取資格、從事貨運業的陳先生則因文件未妥備，今日無功而返。他指，十多年前曾離港北上深圳工作，當時有提早領取強積金，惟逗留一年多後已回流：「係咪永久離港，入境（處）有紀錄㗎嘛，點解要搞到咁麻煩呢？政府真係要要檢討吓。」

替女兒查詢消費券辦理事宜的余小姐表示，現場有加派人手提供協助，包括有職員於市民排隊期間，簡單解答疑難及檢查文件是否齊備等，壓縮排隊時間，「等緊期間都有啲位可以坐吓。」

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政府發言人表示，消費券計劃秘書處近日陸續以特定電話號碼（+852 6059 1120）發出短訊，通知相關已作資格審核的現有登記人，由於他們曾以「永久性地離開香港」為由提交了有效申請以提早提取強制性公積金或職業退休計劃下的利益，秘書處認為表面上他們並不符合「沒有已永久離開或意圖永久離開香港」的要求，故不符合2022年（第二階段）消費券計劃的資格準則。

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發言人續指，如個別收到有關短訊的登記人認為自己並非已永久離開或有意圖永久離開香港，如已回流香港多年，可在收到短訊的14天內提交書面申述，包括郵寄到香港郵政總局郵政信箱185000號「消費券計劃秘書處」、傳真至3106 0701、電郵至enquiry@consumptionvoucher.gov.hk，或親身交回九龍旺角彌敦道750號始創中心17樓「消費券計劃秘書處」。

秘書處會考慮他們提出的理據及證明，覆核他們是否符合計劃的資格準則。秘書處收到覆檢申請後會以短訊確認收到申請。一般情況下，秘書處會在六星期內以書面通知申請人其覆檢結果。