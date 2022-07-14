消費券｜回流十年有交稅竟被DQ　已提上訴市民轟政府：無用腦諗嘢

第二期消費券上訴個案及收到「DQ」短訊後感不滿市民愈來愈多，他們大多被指曾以「永久性地離開香港」為由提早領取強積金，因而不能領取8月7日發放的第二期消費券。有收到「DQ」短訊的市民今早（14日）於電台節目表示，約於十多年前打算到內地結婚及工作，故提早申領強積金，但由於內地生活不順，近十年都於香港生活，有繼續交稅及供強積金，直言遭「DQ」實擾民。



另一位市民大約20年前到澳門工作，近十幾年已回港，同樣收到短訊，他批評當局措施勞民傷財：「真係無用腦諗嘢。」有區議員批評，當局採用不準確，甚至過時的資料作判斷，認為應用跨部門的大數據審視是否合資格，並將上訴期由現時的14日延長年底。



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十年前到內地結婚及工作 回港生活後有供MPF：DQ擾民

市民蕭先生今早致電電台表示，近日收到「DQ」短訊，指他曾以「永久性地離開香港」為由，申請提早領取強積金或職業退休計劃下的利益，因而未符合領取第二期消費券。他承認，大約十多年前，由於到內地結婚及工作，因此申領強積金，但由於之後在內地生活不順利，之後近十年已回流香港，一直有工作供款強積金，亦有繳稅，理應合符領取資格，離港已是十多年前的事，批評當局要先檢查清楚，直言現有情況擾民，已書面郵寄申述上訴。

2009年回港生活 建造業工人批DQ及上訴勞民傷財

任職建造業的陳先生致電同一節目表示，2004年時澳門大興土木建賭場，由於薪金更優厚，本身由欠缺金錢，遂提早申領強積金，到澳門居住工作，而且有不少人同行。他續指，到2009年回港生活，之後繼續工作，惟仍然收到「DQ」短訊，批評當局勞民傷財：「有無用過個腦呢。」

有登記人因曾提早提取強積金，被指不符合消費券計劃資格。（資料圖片／受訪者提供）

多名收到短訊市民促當局查找紀錄調查是否已移民

陳先生又指，曾致電職員查詢情況，對方指不斷收到同類電話查詢，理解其狀況，之後會到辦事處約見處理。他又稱，有部份人移民時，其實未有處理強積金戶口，將八達通留港給予家人使用消費券，認為當局查看出入境紀錄便可知悉誰人移民。另一位市民雷先生同樣表示，大約十年前離港，2016年回流工作，之後同樣有納稅及供強積金，認為當局應可查找相關紀錄，已向當局提供有關證明上訴。

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方國珊收18宗求助：新移民都可領取 非永久移民應獲發放

西貢區議員方國珊於同一節目表示，近日已收到18宗相關投訴，有不少人回港後有重新工作供款強積金，希望當局解釋相關情況是否可領取消費券。她又指，現時新移民都可領取消費券，一些非永久移民的情況同樣應諒解發放。

九龍城區議員左滙雄表示，昨日收到有宗相關投訴，批評當局採用不準確，甚至過時的資料作證據，但其實有不少人回流香港，認為當局應使用跨部門數據審視是否已離港，有不少人於香港有診覆、納稅等紀錄。另外，現時只有14日的上訴期，他認為過短，應延長至今年底。