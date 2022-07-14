污水陽性｜涉日出康城、雅典居等11處地點　政府派33萬套快測包

本港新冠肺炎確診數字迫緊4,000宗，政府今日（14日）表示，因應三區多幢住宅大廈污水樣本檢出陽性，將向涉事地點居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約33萬個快速抗原測試包，供其自行檢測。有關地點包括日出康城多幢私人住宅。



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政府表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，因應一些地點污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，將派發快測包供居民、清潔工及物管員工自行檢測，以輔助識別感染者。涉事地點包括：

西貢區 — 南豐廣場、日出康城（首都、緻藍天、MALIBU、晉海、晉海II、領都第一至三、五、九至十一座）、峻瀅及峻瀅II

沙田區 — 富寶花園、錦龍苑、雅典居及利安邨

黃大仙區 — 黃大仙下邨（一區）、橫頭磡邨及樂富邨

政府提醒市民，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

政府又說，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。

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