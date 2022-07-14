深圳灣、機場及港珠澳口岸離境人士檢測陽性　將安排入隔離設施

疫情持續，《香港01》近日發現，深圳灣口岸有部份核酸檢測結果呈陽性的離境客，竟自行乘公共交通工具離開，恐有傳播風險。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（14日）表示，即日起加強深圳灣、機場及港珠澳口岸措施，所有檢測陽性人士會安排專車送往隔離設施，而居家隔離確診者，明日起需要佩戴電子手環。



▼7月13日 深圳灣口岸離境人士等候核酸檢測結果▼



衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，政府今日起加強處理離境情況，包括深圳灣、機場及港珠澳口岸，除了離境前要網上預約核酸檢測，旅客要取得陰性結果才可離境，如結果呈陽性，就需要更嚴謹處理，陽性人士會即時獲發隔離令，並由專車接送，安排入住社區離設施。

居家隔離人士需要佩戴電子手環

張竹君未有披露離境口岸呈陽性個案數字，但指大部份離港人士都有陰性報告，陽性中部份屬於復陽，只有一、兩個近期確診，而相關人士需要「點對點」方式回家。她又表示，明日起居家隔離的確診者需要佩戴電子手環。

張竹君又指，現時疫情持續上升，沒有放寬社交距離措施的空間，確診數字高企，對醫管局服務亦有影響。

《香港01》近日在深圳灣口岸視察，即場核酸檢測呈陽性人士會獲發紅色手帶，及不獲放行過境，雖然他們必須「點對點」回家隔離，但發現在現場有部份人剪斷紅色手帶，自行乘公共交通工具離開。

▼7月13日 直擊深圳灣口岸檢測陽性自行離開▼

