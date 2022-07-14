安心出行｜無計劃加強實名及加入追蹤功能　孫東：盧寵茂說法沒錯

醫務衞生局局長盧寵茂早前指，安心出行將推行實名制，並加入紅黃碼，引起關注。創新科技及工業局局長孫東今日（14日）出席活動後澄清，暫無計劃加強安心出行的實名功能，更不可能加入追蹤功能，惟他表示，盧寵茂講法也沒有錯，只是目前未有實行時間表。



創新科技及工業局局長孫東活動後見記者，就安心出行推實名制一事作回應，稱程序最初設計並無考慮實名制，只為方便出行。

孫東稱安心出行加入疫苗接種紀錄後 已有部份實名功能

他續指，在安心出行加入疫苗接種紀錄後，有部份實名制功能。但他澄清目前沒有計劃加強安心出行的實名制，並稱「更不可能加入自動追蹤功能」。他接受《香港01》訪問提到電話卡實名制將於明年2月實施，而因安心出行與手機綁定，故屆時安心出行也將有實名制效果，他今日再重覆相同說法。不過，他同時再三強調現無計劃要求實名登記安心出行。

孫東指，現無計劃加多安心出行實名制功能，更不可能加入自動進蹤功能。（廖雁雄攝）

安心出行隨電話卡有實名功能 孫東：盧寵茂也沒說時間表

被問到說法與醫務衞生局局長盧寵茂是否有異，他則指盧寵茂的說法沒有錯，不過目前未有落實時間表。至於加入紅碼黃碼的研發及如何避免出錯，他都未有回答，僅稱實行時間要留待行政長官李家超及醫務局作決定，但目前無實行時間表。

就未完全落實實名制情況下，如何將指定人士的安心出行轉紅碼或黃碼，孫東稱當局不同部門已會有相關人士紀錄，會向他們索取。