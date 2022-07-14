確診大廈｜增1681幢　九肚山峰、倚龍山莊、擎天半島上榜

疫情持續，衞生防護中心今日（14日）公布，新呈報1681幢確診大廈。新界區沙田佔最多有174幢，當中有九肚山峰、天宇海等，大埔天鑽、倚龍山莊、屯門柏巒獨立屋、將軍澳日出康城等上榜。九龍區有布力架街獨立屋、擎天半島、曼克頓山。港島區有太安樓、貝沙灣南灣等。



▼新界區▼



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新界區共有937幢，當中沙田佔最多有174幢，分別有九肚山峰、天宇海2A座、5B座、名城1期1座、3期2座、迎海．星灣19座、迎海．星灣御17座、迎海．御峰10座、迎海．駿岸8座、迎海1期1座、迎海2座等；大埔有88幢，包括天鑽13座、19座、洞梓山路平房、倚龍山莊、嵐山5座等。

元朗161幢 有Grand Yoho、Park Yoho Genova

元朗有161幢，分布Grand Yoho 9座、Park Yoho Genova 19座、Yoho Midtown M6座、 M8座、Yoho Town 2座、 3座、7座；屯門有114幢，有柏巒獨立屋、漣山Alder 1座、瓏門5座、6座等。

將軍澳有107幢，包括The Parkside 2座、天晉1期天鑽海、日出康城LP6 3座、日出康城Malibu 2A座、日出康城Montara 2B座、日出康城Sea To Sky 2座、 3座、日出康城首都2座、日出康城晉海3B座、日出康城領都11座、日出康城領都1座、6座等。

▼九龍區▼



九龍城有加多利軒、布力架街獨立屋

九龍區共有498幢，九龍城有97幢，分別有J17、加多利軒、布力架街獨立屋、半山壹號21號、豐力樓、龍譽2B座；油尖旺有61幢，包括The Austin 1座、科學館道17號大學樓、擎天半島2座、3座、5座；深水埗有93幢，分別是丰滙2座、曼克頓山2座、匯璽2B座、3座、愛海頌3座等。

▼港島區▼



港島有花園台、貝沙灣南灣

港島區共有246幢，中西區有48幢，有花園台2座、學士臺2座、3座、豫苑2座；東區有太安樓、南區有貝沙灣南灣2座、7座、灣仔有維峯．浚匯。

政府宿舍方面，分別有消防處永定道消防已婚宿舍、黃大仙紀律部隊宿舍、豐盛街紀律部隊宿舍、消防處百勝角已婚人員宿舍、青衣已婚警察宿舍、荔景紀律部隊宿舍、柴灣已婚警察宿舍、懲教署職員宿舍。

▼7月14日 確診大廈名單▼

