封區｜大埔富亨邨亨裕樓圍封強檢揪34宗陽性　中招率達3.3%

第五波疫情反彈，本港確診昨日逾3,000宗。政府今早（15日）解封大埔富亨邨亨裕樓，圍封期間有1,043人接受檢測，當中發現34宗陽性檢測個案及9宗不確定個案，中招率約3.3%，創近期新高。



大埔富亨邨亨裕樓有1,043人接受檢測，當中發現34宗陽性檢測個案及9宗不確定個案。（資料圖片）

政府昨日下午5時起圍封大埔富亨邨亨裕樓，至今早7時30分完成強制檢測行動。其間1,043名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現34宗陽性檢測個案及九宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪494戶，當中77戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

同屋邨的亨盛樓亦於周二（12日）被圍封強檢，當中發現7宗陽性檢測個案和四宗不確定個案，陽性率約0.7%。

▼7月10日 黃大仙天宏苑宏遠閣圍封強檢▼



+ 5

政府重申會嚴肅執法，如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。