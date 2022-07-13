確診大廈｜增1517幢　寶馬山賽西湖大廈、火炭御龍山各兩棟上榜

本港疫情反彈，衞生署衞生防護中心今日（13日）更新確診大廈名單，新呈報1,517幢，當中有不少私人屋苑多棟「大規模」上榜，包括太古城共10座、黃埔花園共12座、日出康城共9座、美孚新邨共10座等。



名單內亦有不少豪宅屋苑，例如位於寶馬山賽西湖大廈8及13座、西灣河嘉亨灣2座、紅磡半島豪庭1及4座、油尖旺利奧坊、擎天半島等。另外，亦有16棟政府宿舍上榜，包括柴灣已婚警察宿舍1座、荔景紀律部隊宿舍2及3座等。



元朗區以155幢佔最多

新增的確診大廈中，以元朗區佔最多，共涉155幢。其中在Park Yoho有多幢上榜，分別有Napoli23A座、Napoli28座、Sicilia 1B座、Venezia 2A座；而在Yoho Midtown，M3、M6、M9座亦有人染疫；Yoho Town則涉1座、5座、6座、7座及9座。

▼7月13日 確診大廈名單▼



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新城市廣場兩幢上榜

沙田區則排行第二，共有147幢上榜，其中大圍站上蓋物業的名城有兩幢上榜，分別為2期5座及3期1座，而火炭豪宅御龍山 2 座及7座亦有人中招。此外，新增的大廈亦包括新城市廣場海桐閣及蕙蘭閣、迎海1座、嵐岸1座等。

16棟政府宿舍上榜

今日繼續有多幢紀律部隊宿舍上榜，例如柴灣已婚警察宿舍 1 座、消防處柴灣員佐級已婚人員宿舍、青衣已婚警察宿舍 A 座、荔景紀律部隊宿舍 2及3座、消防處百勝角已婚人員宿舍 2 座及3座、壁屋懲教處職員宿舍 3 座等。

此外，香港大學賽馬會第三學生村志新學院亦位處名單內。