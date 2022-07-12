確診大廈｜增1555幢　比華利山別墅、天賦海灣獨立屋上榜

本港疫情反彈，衞生防護中心今日（12日）更新確診大廈名單，新呈報1,555幢，當中有不少屬洋房級別，例如大埔比華利山別墅、白石角天賦海灣獨立屋。

此外，名單內亦有不少豪宅屋苑，例如位於半山的寶雲山莊、寶馬山賽西湖大廈7座、何文田的君柏1座、何文田山畔1座、清水灣栢濤灣等。其中寶馬山花園更有兩幢上榜，分別是3座及12座。



元朗區佔最多

新增的確診大廈中，以元朗區佔最多，共涉175幢。其中在Park Yoho有多幢上榜，分別有33A座、35B座、Genova 15B座、Napoli 25A座、Venezia 2A座；而在Yoho Midtown，M3、M7、M9座亦有人染疫。至於Yoho Town則涉3座及7座。

而同樣位於元朗區的Wetland Seasons Park，其7座及8座亦上榜。

沙田區排第二 銀湖．天峰兩幢上榜

沙田區則排行第二，共有137幢上榜，其中位於九肚山的玖瓏山日瓏閣，合共有兩幢上榜，分別為1座及2座，而大圍聚龍居的2座及6座亦有人中招。

此外，新增的大廈亦包括迎海．星灣18座、迎海．駿岸8座、銀湖．天峰6座及7座等。

▼7月12日 確診大廈名單▼



+ 200

涉多間酒店 包括九龍海逸君綽

此外，不少酒店亦同樣上榜，當中有宜必思香港中上環酒店、香港銅鑼灣智選假日酒店、香港銅鑼灣皇冠假日酒店、海灣軒海景酒店、九龍海逸君綽酒店、南灣海景酒店、香港金域假日酒店、龍堡國際。

多幢紀律部隊宿舍上榜

今日繼續有多幢紀律部隊宿舍上榜，例如奧卑利街已婚警察宿舍、督察級警察宿舍A座、西九龍紀律部隊宿舍2座、柴灣已婚警察宿舍1座、黃大仙紀律部隊宿舍2座、觀塘紀律部隊宿舍2座、順利紀律部隊宿舍 4 座及6座、懲教署職員宿舍4座。

此外，香港中文大學新亞書院的學思樓亦位處名單內。