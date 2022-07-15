灣仔船街一帶改建單幢住宅涉255伙　南固臺鬼屋保育作非牟利用途

灣仔「鬼屋」、一級歷史建築古宅「南固臺」連同毗鄰建築物3年前獲准改劃成綜合發展區，業主合和實業近日再向城規會提出申請，重建南固臺鄰近建築物，以興建18層高住宅大樓，預料可提供255伙，並撤回在南固臺前方興建單幢樓的建議。南固臺則會保育作非牟利用途，但未知會否維持用作證婚場地的舊方案。



另外，元朗牛潭尾鄰近新圍村的地皮亦接獲改劃申請，地皮位處綠化地帶的邊界，擬分階段興建22座住宅樓宇及22間洋房，項目亦會預留逾6萬呎樓面面積作商業用途，以發展成「地區商業中心」，大樓最高可達50層，若申請獲得通過，意味着牛潭尾的綠化地帶將會被數十幢高樓大廈包圍。



合和實業擬將船街55號毗鄰用地一併作綜合發展

城規會文件顯示，合和實業擬將灣仔船街55號的南固臺和山坡臺、妙鏡臺等毗鄰用地，一併作綜合發展，本身是一級歷史建築物的古宅南固臺將會還原和保育，日後會被用作非牟利用途和讓公眾方便到達，但未有再提及是否開放作證婚場地。

未提南固臺會否開放作證婚場地 新方案單幢樓備綠化地帶

合和原本擬在南固臺前方，興建可提供21伙的單幢式住宅，合和現時放棄興建該單幢大廈，稱藉此開放由北面望向南固臺的景觀，並會將位於捷船街的建築物後移，以提供更好的通風效果。單幢樓所在地會成為平台的延伸以提供2,187平方米的休憩空間，日後將開放公眾享用，設計構想圖顯示，平台將會設有露天和有蓋園林區，包括噴水池、綠化地帶等。

至於其餘土地則會維持，以五倍地積比重建為一幢住宅大樓，雖然減少一幢單幢樓，惟地盤面積將略增130.9平方米，總樓面面積亦會相應增加約4.9%，故單位總數可由242伙增加13伙至255伙。

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今次申請亦擬將船街部份官地納入改劃，以在住宅大樓駁通一條行人天橋，連接到合和中心二期已規劃的升降機塔，以打通擬議發展大廈與灣仔市區。

翻查資料，南固臺一帶的物業發展項目糾纏多年，於2008年獲城規會通過合和中心二期的發展計劃，並於2012年與政府達成補地價協議。因應項目範圍內有多棵樹木，包括甚具價值的石牆樹，當時發展商稱將研究樹木保育及移植計劃，並會邀請專家研究保留石牆樹。

南固臺旁原有石牆樹。（資料圖片）

城規會2019年已批准其重建申請，並在上月中宣布修訂灣仔分區計劃大綱核准圖，將今次擬議發展用地，由「休憩用地」地帶、「住宅（丙類）」地帶及「政府、機構或社區」地帶改劃為「綜合發展區」地帶，作擬議住宅及保育項目。

城規會收元朗牛潭尾竹攸路毗鄰綠化地帶改劃申請

另外，城規會亦收到元朗牛潭尾一幅毗鄰綠化帶地皮的改劃申請，申請地皮位於竹攸路，鄰近福興里新圍村，位處兩幅綠化地帶的中間，地盤面積達96,237平方米。項目鄰近已規劃的港鐵北環綫牛潭尾站。

牛潭尾鄰近新圍村的綜合發展區土地申請改劃，以興建22座住宅樓宇及22間洋房，涉及6,276伙。（文件截圖）

擬建22座住宅樓宇及22間洋房 大樓介乎33至50層

文件顯示，地皮位於牛潭尾的中心，早在1994年已被劃作綜合發展區，一直等待發展，現場用作棕地用途，惟受制於現時的土地限制，只能以約0.4倍地積比發展三層住宅，故欲申請改劃，以將地積比增加至4倍，現時時限制高出10倍。

擬議發展包括興建22座住宅樓宇及22間洋房，大樓介乎33至50層，亦會包含兩層地庫，預料可提供6,276伙，以容納18,200人，項目將分階段發展，首期預料涉及3,112伙，是整個擬議發展項目的一半。

申請人亦會預留6.7平方米樓面面積作商業用途，其中5萬平方米位處第一期發展部份，文件形容該區地理位置優越，鄰近港鐵牛潭尾站，將會發展成為「地區商業中心」，以配合北部都會區發展。項目亦會設有社區設施，包括兩所幼稚園和一間幼兒中心，以滿足附近地區的需要。

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去年《施政報告》提出「北部都會區」計劃後，多個發展商先後就元朗牛潭尾一帶地皮提出發展大計，當中新鴻基和新世界兩大龍頭地產商已先後向城規會闖關，就綠化地帶、濕地緩衝區等「開刀」，今次的大規模涉及綠化地帶的邊界，或會再次惹起地區或關注環保人士的爭議。