粉嶺高球場｜政府修訂方案加強保育　否決燒烤露營　城規會開綠燈

粉嶺高爾夫球場其中32公頃用地，將於明年9月歸還政府，當局擬將其中約9.5公頃用地改劃作高密度住宅用途，興建約12,000伙公營房屋單位。

城市規劃委員會委員昨日（22日）第二次開會審議有關改劃方案，據了解，修訂方案建議加強保育不會發展房屋的南部土地，並剔除燒烤、露營等污染環境較大的准許用途，而將發展公營房屋的北部土地，密度與現有的公營房屋看齊，並會在規劃和設計期間，避免砍伐古樹以加強保育，最終獲委員「開綠燈」通過。



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城規會上周五（17日）首次開會審議粉嶺高球場改劃建議，有委員關注住宅發展用地大幅「縮水」，憂慮會令發展密度過高，亦有不少委會認為新方案對保育土地規劃欠詳細，包括在需要保育的2至4區中，燒烤和露營等用途有爭議，要求規劃署和土木工程拓展署提交修改方案。

城規會再昨再次開會，續議粉嶺高爾夫球場改劃申請。據了解，修訂方案在歸還的32公頃的較南端，即除最北部發展住宅的部份以外，加強保育成份，故在其他指定用途的備註上，將保育放在首位，康樂則排在較次要的位置，並剔除燒烤和露營等對環境污染較嚴重的用途，意味着有關區域日後開放後，市民只能散步和野餐等較「低碳」的活動。

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至於擬興建1.2萬伙公營房屋的用地上，發展方案維持不變，會以不高於6.5倍地積比發展，據悉已用盡土地，「公共房屋嚟講係做到盡。」密度與現有的公共房屋相約，當局在規劃和設計時，會盡量避免砍伐或移植現有古老樹木，一旦有關古樹須要移除，當局亦要有「補償」對環境的傷害，「要做啲高過今日一般標準對於啲樹嘅關注嘅設計，要尊重啲嗰一達地方，要以保育為主。」