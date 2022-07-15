泰加保險母企入稟控告前主席張德熙　索償12億元　保監同日提清盤

保監局今日（15日）宣布，對泰加保險提出清盤呈請，其母企泰加保險（控股）有限公司（6161）（下稱「泰加控股」）亦入稟高院，控告公司前主席張德熙及兩名前執董失職，向三人索償近12億元。

泰加控股指控，三名被告將泰加保險約12億元的資金，存入離岸證券商Nerico Brothers Limited（NBL）前，未進行足夠盡職調查，又稱公司前主席張德熙無申報與NBL有關連。



泰加控股（6161）今日入稟高院，控告公司前主席張德熙及兩名前執董失職。（資料圖片／吳鍾坤攝）

泰加控股今日（15日）向高等法院入稟，控告公司三名董事會前主席兼主要股東張德熙、前執董陳學貞，及前執董兼財務總監劉家儀，指控三人失職。

入稟狀指出，三人於2020年至2021年底期間，操控、導致或准許附屬公司泰加保險，與離岸證券商（NBL）達成共識，投放約12億元資金於NBL進行外匯交易，隨後又增加投資額。

泰加控股指控，NBL與張德熙有關連，其至受其控制，但張德熙並無作出利益申報。該公司又指控，三名被告在將泰加保險的資金存入NBL前，未進行足夠盡職調查，事後亦欠缺監管及風險管理，以致公司重覆要求下，NBL仍無法償還近12億元資金，及保監局接管公司。

泰加控股向三名被告索償近12億元，又要求三人作出失職聲明。

泰加前主席張德熙涉足金融界，經營金銀業貿易。（資料圖片／江智騫攝）

張德熙於去年8月辭任泰加控股董事，並分別於去年10月，及今年1月，以8萬元的離奇低價，轉讓合共8000萬股泰加股份。張德熙事後向高等法院申請臨時禁止令，禁止股份交易。有傳媒曾報道，指事件與張德熙抵押股份借貸有關。

另外兩名被告陳學貞及劉家儀，分別於去年8月及今年1月辭任泰加控股執行董事。

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泰加控股附屬公司泰加保險，去年底被指將約12億元資金，存入至離岸證券商NBL的獨立戶口。據了解，該筆資金後來被存入另一離岸基金。

今年1月7日，保監局指泰加在投資及市場調配違反法定要求，內部管治有缺失，按《保險業條例》接管公司，並委任德勤為泰加保險的經理，全面接管泰加的所有事務及資產。泰加時任管理層曾就此與保監局隔空對罵。

今年1月，泰加保險時任執董林烽斥保監局刁難及不公平，稱到廉政公署舉報「某監管機構」，利用公權力欺壓集團。（資料圖片／余俊亮攝）

泰加控股由今年1月5日起停牌至今，至5月底再有人事變動。前董事會主席吳宇、林烽、戴承延及王軍生同日辭去董事職務，公司董事會僅剩獨立非執董詹達堯及余祖德。

《香港01》上月獨家報道，保監局曾收到涉及保監局行政總監張雲正，與泰加某前高層疑存有利益關係的指控，並稱會跟進有關舉報。早前多區亦出現張雲正的「大字報」，提及該指控。

保險業監管局7月15日宣布，由當局委任的經理行使《保險業條例》（第41章）權力，對被視為無力償債的泰加保險提出清盤呈請。（歐陽德浩攝）

保監局今日（15日）宣布，泰加保險資不抵債，被委任接管泰加保險的經理德勤已對公司提出清盤呈請，並排期9月21日聆訊。德勤的黎嘉恩於記者會上表示，截至5月31日，泰加保險的總資產為11.8億元，負債為17.1億元，即淨負債為5.3億元。

保監局行政總監張雲正又指，局方已將相關資料交警方的商業罪案調查科。