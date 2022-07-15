泰加保險｜保監局向泰加提出清盤呈請　保監局：未到期保單續生效

保險業監管局今日（15日）宣布，由當局委任的經理今日行使《保險業條例》（第41章）權力，對根據《保險業條例》和《公司（清盤及雜項條文）條例》（第32章）被視為無力償債的泰加保險提出清盤呈請，並宣告泰加因其負債而不能繼續其業務，以啟動香港汽車保險局(MIB)及保險公司(僱員補償)無力償債管理局(ECIIB)管理的無償付能力賠償基金計劃。保監局今午舉行記者會，交代有關行動。



保險業監管局7月15日宣布，由當局委任的經理行使《保險業條例》（第41章）權力，對被視為無力償債的泰加保險提出清盤呈請。（歐陽德浩攝）

年初斷保約八千張的士保單 1月初被保監局接管

泰加保險年初突然斷保約八千張的士保單，1月初被保監局接管，當局同時委任德勤為經理。至本月初，接管經理公布，基於對泰加的經營及財務狀况評估，為保障客戶利益，將暫停為今年8月或以後到期的所有保單續保，有指有關行動是泰加將被清盤先兆。

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泰加未到期保單生效至相關保單按條款終止或到期為止

儘管經理已提出呈請將泰加清盤，但保監局稱泰加尚未到期的保單將繼續生效，直至相關保單按相關條款終止或到期。同時保單持有人可繼續通過現有渠道向泰加提交索賠申請。泰加將按索賠性質交由不同機構負責處理。有效的汽車第三者人身傷害及第三者財物損失索賠申請將交由 MIB 處理；有效的僱員補償保險索賠申請，將交由ECIIB處理；其他類型的索賠申請將繼續由泰加在相關法律允許的情況下自行處理。