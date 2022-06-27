01獨家｜保監局CEO張雲正遭舉報涉泰加保險利益衝突　局方正跟進

泰加保險（6161）今年初因涉違規及管治缺失，被保險業監管局接管調查。《香港01》獲悉，保監局早前收到涉及保監局行政總監張雲正，與泰加某前高層疑存有利益關係的指控。早前多區亦出現張雲正的「大字報」，提及該指控。

據了解，保監局書面確認指，張雲正沒有、將來亦不會參與調查泰加，並正跟進該有關舉報。張上周仍代表保監局，到克羅地亞出席國際保險監督官協會會議和全球研討會後，因感染新冠病毒未回港。

保監局回應指，局方須保密收到的舉報內容及其處理，故未能評論個別個案，又指泰加保險早前已就局方委任經理接管公司的決定提出覆核申請，不會對事件作出進一步評論。



2022年1月7日，張雲正主持保監局記者會，宣布接管和調查泰加保險。（資料圖片 / 余俊亮攝）

保監局4月收兩宗涉張雲正舉報

《香港01》獲悉，保監局4月收到至少兩宗舉報，指控其行政總監張雲正，與泰加一名前高層疑存在利益關係，於泰加保險的調查中存在利益衝突。

一封由保監局於6月1日發出的信件顯示，張雲正「沒有、將來亦不會」參與有關泰加保險的調查工作，信中又指局方正跟進舉報。

一封由保監局於6月1日發出的信件顯示，張雲正「沒有、將來亦不會」參與有關泰加保險的調查工作。信中指出，該回應是由張雲正以外的全體保監局成員作出；又指局方正跟進有關舉報。有關信件由保監局秘書長劉琮愷代表董事局簽署。

據了解，舉報內容包括該泰加前高層，透過通訊軟件與他人的文字對話的部份內容，當中涉及不少利益關係的對話內容；部份對話截圖月前已在網上流傳。

過去半年，黃竹坑保監局總部、中環、上水等多區亦出現張雲正的「大字報」街招，提及該指控，現場更有人撒溪錢。

《香港01》獲得兩份文件，聲稱獲得新加坡律師和當地公證機構認證，對話截圖是直接從通訊軟件中取得。

▼保監局總部及上環被貼大字報▼



張雲正無被停職 飛歐洲開會確診新冠肺炎

雖然張雲正被指控收受利益，保監局的信件亦表示正跟進有關舉報，但據知張雲正並無因而停職，之後亦以行政總監的身份出席活動和發言。

6月中，張雲正飛往克羅地亞，出席6月16及17日舉行的國際保險監督官協會研討會。他因感染新冠病毒而未回港。

2022年6月17日，張雲正（左二）代表保監局，在國際保險監督官協會研討會中發言，之後感染新冠病毒。（IAIS LinkedIn）

保監局：收到舉報須保密 未能評論

《香港01》曾就事件，透過張雲正太太，將書面問題轉交張雲正查詢事件，至截稿前未獲回覆。記者亦曾多次聯絡涉事的泰加前高層尋求回應，但未獲回覆。

保監局回應指，局方須就收到的舉報內容及其處理保密，未能評論個別個案。按照保監局舉報政策及內部程序，內部審計組會視乎情況，直接就向保監局董事會，或其轄下的審計和風險委員會匯報；若舉報事宜涉及刑事成份，內部審計組會視乎情況，決定是否需要轉介至執法部門作進一步處理。 局方又指設有內部守則，要求員工於需要的情況下作出申報，以及避免於執行職責時出現利益衝突的情況。

另外，保監局指，泰加保險（控股）有限公司早前已就保監局委任經理接管泰加保險有限公司的決定向保險事務上訴審裁處提出覆核申請，局方不會對事件作出進一步評論。

保監局表示，有關個別保險公司的規管和調查工作，是由局內相關的監管部門（長期業務部或一般業務部）及法規執行部按內部制訂的機制及職權負責處理。保監局董事局負責監察保監局的工作。

今年1月，泰加保險時任執董林烽斥保監局刁難及不公平，稱到廉政公署舉報「某監管機構」，利用公權力欺壓集團。（資料圖片／余俊亮攝）

泰加保險被保監局接管 涉12億元資金

去年底，泰加被指將約12億元資金，存入至離岸證券商Nerico Brothers Limited （NBL）的獨立戶口。據指，該筆資金後來被存入另一離岸基金。

今年1月7日，保監局指泰加在投資及市場調配違反法定要求，內部管治有缺失，按《保險業條例》接管公司。

張雲正同日於保監局記者會上，反駁泰加管理層斥局方刁難一說，指「我哋做監管就最透明，又點刁難人呢？」張當時亦指，所有監管工作都有法例、指引規管，保監局職員亦受《防止賄賂條例》監管：「我個人受這條例規管了37年。」

泰加時任執董林烽同月到北角廉政公署總部，指要舉報某監管機構，利用公權力欺壓集團，但拒透露舉報對象是否保監局。

《香港01》獲得今年1月4日保監局去信泰加保險的文件，指早在去年10月已要求泰加保險將逾1.54億美元（約12億港元）的資產，從離岸私人貨幣戶口調回至公司銀行戶口，泰加曾提供文件指已指示券商調回資產，證監會發現，泰加其後撤回指示。

保監局認為，新證據是「明目張膽」違反指示，亦提醒不遵守規定是犯罪。

2017年，張雲正曾被傳是政務司司長的大熱，惟張以照顧年邁母親為由，無過渡到新一屆政府。（資料圖片／梁鵬威攝）

官至局長 曾為司長大熱

1961年出生的張雲正，1980年代加入政府做政務官（AO），2006年至2009年任保險業監理專員，2011年獲中央任命為海關關長，2015年更升官至公務員事務局局長。2017年，林鄭月娥當選行政長官，當時盛傳張雲正是政務司司長的大熱，惟張以照顧年邁母親為由，無過渡到新一屆政府。

2018年，張雲正獲任命為保監局行政總監，2020年再獲續任三年，任期至2023年8月14日。早前曾有傳媒再傳，張雲正是下屆李家超政府的政務司司長熱門人選，但隨新班子公布，傳聞不攻自破。