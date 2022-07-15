被舉報與泰加保險存利益衝突　保監局張雲正首回應：一定要有證據

泰加保險今年初因涉違規及管治缺失，被保險業監管局接管調查。《香港01》早前獨家報導，保監局早前收到涉及保監局行政總監張雲正，與泰加某前高層疑存有利益關係的指控。



保監局今日（15日）就宣布對泰加保險提出清盤呈請召開記者會，張雲正亦有現身，並首度公開開腔回應事件，表示任何申訴及指控，一定以證據為主導，澄清如有足夠證據，董事局會立即轉介至執法機構，並強調有清晰運作方法。



跟進調查由內部審計組負責 再交審計及風險委員會

保監局行政總監張雲正，疑與泰加前高層存利益關係，張雲正今回應指，保監局與其他大型機構設有告密渠道，涵蓋所有職員及董事，強調有關跟進調查由內部審計組負責，再交予董事局的審計及風險委員會，故並非由他們處理：「換言之，邊個咩時候咩投訴，我哋係唔知道。」

張雲正：所有資訊已交警方商業罪案調查科跟進

張續指，任何申訴及指控，一定以證據為主導，澄清如有足夠的證據，董事局會立即轉介至執法機構，強調有清晰運作方法。他亦指，處理泰加保險的所有重要決定，由去年第四季至今，均呈報至董事局，並非任何一人可作決定：「所以寫咩好，一定要有證據。」張亦指，保監局與證監會各有行動，所有得到的資訊，均已交警方商業罪案調查科跟進。

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