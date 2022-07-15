國泰辦團睇空中巴士駕駛艙　包一晚酒店Staycation最平2人5000元

全球疫情肆虐，本港封關已逾兩年半，大部份市民均久久未能乘坐飛機。國泰今晚（15日）公布，將夥拍飛機工程集團「港機」，推出「維修機庫獨家導賞團」，出發日期為8月27日至28日，行程包括踏足維修機庫，登上踏上空中巴士A350-900及A321neo客機，並提供Staycation，團友可選擇入住香港東涌世茂喜來登酒店，或新開幕的香港銀樾美憬閣精選酒店。2名成人收費4,990元起，下周一（18日）起公開發售，渣打國泰Mastercard持卡人及馬可孛羅會會員，可優先預訂。



可上空中巴士A350-900及A321neo客機駕駛艙

國泰表示，港機為全球領先的飛機工程集團，並是規模最大的飛機維修服務商之一。「維修機庫獨家導賞團」行程包括走進港機集團的維修機庫，近距離了解飛機工程及維修工作，例如了解相關專業技術「dentCHECK」及「AR goggles」。

此外，團友亦可踏上空中巴士最新的A350-900及A321neo客機，踏足旅客本應禁止的區域，例如僅機師及空中服務員可進入的駕駛艙，國泰及港機將向團友贈送紀念禮品包。

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香港銀樾美憬閣精選酒店全新開幕 可飽覽機場景色

至於團友在出發參觀前，可入住一晚香港東涌世茂喜來登酒店，或香港銀樾美憬閣精選酒店，國泰指房內均可飽覽機場景色，費用包免費早餐及專車往返港機集團。團友更可於8月27日入住當天，以85折享用自助晚餐。香港銀樾美憬閣精選酒店為全新開幕，於8月27日入住當天，可享THE PAVILION指定飲品買一送一的優惠。

導賞團於下周一（18日）公開發售，出發日期為8月27日至28日。套票價錢如下︰



2名成人+1名小童︰5,990元起或112,998里數

2名成人+2名小童：6,990元起 或 131,863 里數

2名成人：4,990元起或94,134 里數



國泰公布，將夥拍飛機工程集團「港機」，推出「維修機庫獨家導賞團」。（國泰Facebook圖片）

未接種三劑疫苗者 當日須提供快測陰性相片

必須注意是，參加者必須年滿5歲，5至12歲的參加者須由成人陪同，導賞團將以粵語進行。而參加者須接種最少三劑新冠疫苗，並須掃瞄疫苗通行證，方能踏足港機集團範圍。 如參加者無法出示任何疫苗接種記錄，則須提供當日進快測陰性的相片，並填寫健康和旅行聲明，及掃描安心出行。

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