17年港航客機及國泰貨機誤用同一跑道　調查報告揭空管人員不集中

民航意外調查機構今日（29日）就2017年12月23日，在香港國際機場發生的嚴重事故發表調查報告。有關事故涉及香港航空A330-343型空中巴士客機，以及國泰波音747-867F型貨機。

事發時港航客機按航空交通管制人員指示，在機場南跑道開始起飛滑行，而國泰貨機當時亦正按空管指示橫過該跑道另一端，兩飛機最接近時相距超過3,000米。

報告指，空管人員涉在注意力不集中的情況下，不恰當地發出涉事港航客機的起飛放行許可，建議民航處評估航空交通管制員掃描培訓是否足夠，並考慮定期為空管員安排掃描訓練。



涉事空管員不集中 未有細看跑道

民航意外調查機構表示，事發當晚9時7分，港航客機在機場南跑道開始起飛滑行，而國泰貨機當時亦正按空管指示橫過該跑道另一端。貨機機組人員即時通知空管人員其飛機仍在橫過跑道，客機機組人員留意到該信息並立即中止起飛，空管人員亦指示客機立即停定。相關事故中的兩架飛機並無損毀，亦無人受傷。

調查報告中指，航空交通管制員當時注意力不集中，沒有細看跑道東邊，故未能見到國泰貨機在滑行道中橫過該跑道另一端。報告又表示，管制員沒有跟從標準作業程序，在國泰貨機橫過跑道時，使用電子飛行單螢幕上的「跑道受阻」（Runway Blocked）標示。

調查小組又提出四項安全建議，包括建議民航處評估航空交通管制員掃描培訓是否足夠，並考慮定期為管制員進行掃描訓練。小組又建議民航處審視使用「跑道受阻」標示的程序，並實行措施確保管制員遵守程序。