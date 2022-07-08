機場三跑｜新跑道今啟用　國泰貨機成首班降落商業航班【有片】

成本達1,451億元的機場三跑，今日（8日）正式啟用，首班降落航班為政府飛行服務隊飛機，今早8時24分降落；至於從上海到香港的國泰貨機(航班編號︰CX3251)，則於上午8時27分着陸，成為首班在三跑降落的商業航班。

機管局表示，隨機場開始編排航班熟習新跑道運作，原有的中跑道已暫時關閉作重新配置，將來會使用新的北跑道及南跑道，繼續以雙跑道系統運作。



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香港機場今天開始編排航班在新的北跑道熟習運作。機管局表示，首架在第三跑道熟習運作的飛機屬於政府飛行服務隊，於上午8時24分降落；其後一架來自上海浦東的國泰貨機於上午8時27分着陸，是首架在新跑道熟習運作的商業航班。

國泰航空表示，今日運作了首班於第三跑道降落的商業航班，由國泰航空波音 747-400F貨機運作的 CX3251航班，從上海浦東機場啟程，率先在第三跑道降落，熟習跑道運作的程序及協作相關安排。

國泰航空波音 747-400F貨機運作的 CX3251航班，從上海浦東機場啟程，率先在第三跑道降落。（國泰相片）

國泰行政總裁鄧健榮表示，很高興成為首家於第三跑道運作商業航班的航空公司，認為第三跑道啟用是香港國際航空樞紐發展的重要里程碑，將大幅提升機場處理客貨運航班的能力。他續稱，三跑道系統啟用後的增長潛力，加上大灣區帶來的機遇，將確保國泰航空及香港樞紐保持長遠競爭力。

機管局表示，隨機場開始編排航班熟習新跑道運作，原有的中跑道已暫時關閉作重新配置，以配合三跑道系統發展。機管局續指，中跑道暫時關閉期間，機場將使用新的北跑道及南跑道，繼續以雙跑道系統運作。

除第三跑道外，三跑道系統工程項目包括擴建二號客運大樓、興建新T2 客運廊、旅客捷運系統及行李處理系統等，機管局目標於2024年如期完成整項工程。