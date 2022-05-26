國泰炒人兩年邀回巢　前空服員批自編自導自演　部份人已有新發展

新冠疫情衝擊航空業，國泰航空於2020年10月宣布重組，港龍航空即日停業，削減8,500個職位，5,300名駐港員工被裁，或為本港史上最大規模裁員事件。

事隔將近兩年，隨全球各地陸續通關復蘇，港府亦放寬航班熔斷機制。雖然航空業未復蘇，但國泰近日已向前員工發電郵，包括早前被解僱的數千人，歡迎「重新歸隊」。

不過國泰如意算盤未必打得響，有前港龍空服員亦收到國泰電郵，直指「得啖笑」，形容事件有如「自編自導自演」。該空服員表示，被炒將近兩年，雖然部份舊同事確有惦念翱翔天際日子，但大部份人已有新發展方向，無興趣再留意國泰的動向。



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國泰近日向前員工發電郵，指隨着政府修訂檢疫規定及旅遊限制，相信有助令航空業逐步回復。國泰續指，過去兩年經歷困難時刻，解僱與能力無關，現時國泰正開始重組團隊，如仍對航空業充滿熱情，歡迎隨時回來。

國泰於2020年10月宣布重組時，港龍航空即日停業，削減8,500個職位，5,300名駐港員工被裁，當時惹來各界批評。有拒公開姓名的前港龍員工表示，近日同樣收到國泰的電郵，前同事反應各異，有部份舊同事仍有意於航空業，甚至有打算回巢；但有更多人無意重返航空業。

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前港龍空服員︰得啖笑

該前港龍空服員直言，有舊同事形容事件有如國泰「自編自導自演」，當初國泰決定「開刀」解僱數千人，現時卻又呼籲前員工歸隊重新招攬，直言：「得啖笑」。他又指，被裁將近兩年，大部份被裁的舊同事早已投入新工作，甚至索性轉行有了新發展方向，工作已經逐漸穩定，再無興趣留意國泰動向。

另外，國泰近日因應政府放寬機組人員檢疫要求，強制機組人員用「加辣版安心出行」，如漏報抵港7日行蹤，將面臨嚴重紀律處分。該前空服員表示，有部份前同事雖惦記翱翔天際的日子，但因航空業未復原，當值飛行時數減少下，人工預料難及當年。加上執勤後回港要檢疫，又有記錄外出行蹤等要求，即使有意回巢，內心仍十分矛盾。

▼4月27日 疫情下的機場「人煙」稀少▼



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姊妹公司香港快運空服員仍放無薪假 嘆前景未明朗

K（化名）為國泰旗下香港快運的員工，過往兩年幾乎一直放無薪假，現時停薪留職安排至今年9月。他坦言，即使現時仍是航空公司「掛名」員工，始終疫情未完，政府隔離措施「每日都變緊」，長遠發展未明朗。他坦言仍未決定無薪假結束後會否復飛，過往出任空中服務員都有升職機會，但當下難以談及長遠發展。

Ｋ續表示，現時航班復航有望，國泰近期力邀前員工回巢，或因擔心未能及時訓練新員工，但又希望有熟手員工工作，故向一批舊員工入手。不過他批評，舊員工經歷近年事件，對國泰不重視員工記憶猶深，疫情下堅持解僱大量員工，未提供任何援助。目前航班數量大減，有不少現職員工只能領取約6,000多元的底薪，形容對員工「可有可無咁」。

有指回巢員工未必可享昔日待遇

早前《星島日報》曾引述消息報道，指國泰正部署於今年中展開大型招聘，主要涉空中服務員和地勤人員，目標需招聘最少3,000人。報道引述消息人士稱，「絕對歡迎」部份早年「被逼」離開，並非工作表現有問題的前員工回巢，惟重新招聘時基於「一視同仁」原則，舊人「未必可以享有昔日待遇」，但因舊人有經驗，日後晉升或可較快。