「金鎗六十」蟬聯香港馬王　累積總獎金1.134億勝「美麗傳承」

馬會今晚（15日）公布，「金鎗六十」連續第二年榮膺香港馬王，同時蟬聯「最佳一哩馬」，並在公眾投票中獲得最多票數，連續第三年當選「最受歡迎馬匹」，出道以來贏得21場勝仗，迄今累積的總獎金增加至約1.134億元，超越「美麗傳承」。



馬會今晚在跑馬地會所舉行冠軍人馬獎，「金鎗六十」連續第二年榮膺香港馬王。牠由練馬師呂健威訓練，現時６歲，出自父系「金獎章」，在去年的今季首戰攻下中銀香港私人財富馬會一哩錦標（1600米二級賽），去年12月成功衞冕浪琴表香港一哩錦標（1600米一級賽），因而在2021年浪琴表世界馬匹排名並列全球評分最高一哩賽駒。

「金鎗六十」之後未能追平「精英大師」在港連勝17仗紀錄，但牠不久便在主席錦標（1600米二級賽）中重敲勝鼓，之後再摘下富衛保險冠軍一哩賽（1600米一級賽）桂冠，取得出道以來第21場勝仗，也是連續第二年勇奪該賽冠軍。

於富衛保險冠軍賽馬日獲勝後，迄今累積的總獎金增加至約1.134億元，超越了「美麗傳承」，成為香港歷來贏得最多獎金的賽駒。

由沈集成訓練的「浪漫勇士」同時榮膺最佳中距離馬和最佳四歲馬，此駒今季締創歷史，成為首匹攻下總獎金高達2,400萬元的寶馬香港打吡大賽 (2000米) 的香港國際馬匹拍賣會賽駒。「浪漫勇士」也獲選為最大進步馬匹，今季在短短六個月已取得七勝，評分因而躍升70分至122分，是出道以來最高。

今季冠軍騎師、冠軍練馬師及「告東尼獎」得主將於明日（16日）在沙田舉行的季內第88次賽事兼馬季煞科日結束後揭曉。「告東尼獎」將頒發予季內贏得最多頭馬的本地培育騎師。