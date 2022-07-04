馬會辦「小龍馬」展覽　CEO應家柏：小童發揮創意　社區注正能量

香港賽馬會舉辦「小龍馬．遊香港」藝術展覽，作為慶祝香港特別行政區成立25周年項目之一。馬會行政總裁應家柏昨日（3日）與一眾參與「小龍馬」彩繪的學生，在大館舉行啟動儀式。



應家柏指出，馬會希望為小朋友提供一個表達自己及發揮創意的機會。他表示對香港前景十分樂觀，透過活動可以幫助港人重振獅子山精神。展覽未來全港巡遊，應家柏盼「小馬龍」走入社區，連繫更多市民，同共創造更多正能量。



香港賽馬會舉辦「小龍馬．遊香港」藝術展覽，馬會行政總裁應家柏昨日（3日）與一眾參與「小龍馬」彩繪的學生，在大館舉行啟動儀式。（蘇煒然攝）

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「小龍馬．遊香港」藝術展覽昨日（3日）於大館舉行啟動禮，馬會行政總裁應家柏連同藝術家馬興文、保良局代表、東華三院代表、一眾參與「小龍馬」彩繪的學生在巨型充氣雕塑下舉行亮燈儀式。

香港賽馬會在中環大館舉辦「小龍馬．遊香港」藝術展覽，馬會行政總裁應家柏與一眾參與「小龍馬」彩繪的學生擊掌。（蘇煒然攝）

50位中小學生創作 展出43隻「小龍馬」

展覽展出43隻不同大小的「小龍馬」，由50位來自保良局及東華三院屬下中、小學的學生創作，應家柏有份參與其中一隻1.9米高的「小龍馬」潤色。應家柏表示，馬會希望建立平台讓小朋友發揮創意，展現創造力，「我很高興小朋友的作品得到展示，這不是為了我們，而是如何令小朋友更正面積極，我們希望在香港提供平台，做得更多，這是當初推展這個項目的目的。」

馬會行政總裁應家柏有份為其中一隻1.9米高的「小龍馬」潤色。（蘇煒然攝）

應家柏：助港人重振獅子山精神

「小龍馬」展覽是馬會其中一項紀念香港特別行政區成立25周年活動，應家柏指出，「香港回歸25周年是一個里程碑，亦見證了賽馬會的發展，由1997年至今，賽馬會都是香港的一部份，我對香港前景十分樂觀，我們要找回的正向思維及正能量。我來香港的其中一原因，是因為香港的獅子山精神，我個人是十分希望幫助這個地方重振這種積極精神。」

應家柏續指，「小龍馬」結合龍和馬，是中國象徵及文化的結合，別具意義，「小龍馬」未來會走入社區，到不同地區展出，希望藉此連繫更多市民，同共創造更多正能量。

馬會行政總裁應家柏（左一)與保良局世德小學的兩名學生合照。（蘇煒然攝）

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保良局世德小學學生：祥雲代表如意吉祥

就讀保良局世德小學的兩名小學生，因應香港回歸25周年，創造了一隻「火紅火綠」的「小龍馬」，身上畫了一朵朵「祥雲」，小四女生黃靖晴表示：「配合香港回歸紀念日，就諗起祖國，所以就有祥雲，代表如意吉祥。」小六女生陳允怡就指，火紅色代表力量，「要將力量同愛帶畀有需要嘅人。」

除「小龍馬」展品外，現場亦有「與你並肩每一天」展覽，設有數碼互動展區，讓入場人士一邊玩遊戲、一邊回顧過去25年馬會與香港共同成長的點滴，市民亦可試玩AR搜尋遊戲及VR「從化馬場虛擬遊」，更有機會換領紀念版手挽袋。

馬會行政總裁應家柏（右）參觀「與你並肩每一天」展覽。（蘇煒然攝）

大館展覽至本月10日 其後全港巡迴

展覽由即日起至7月10日於大館舉行，之後進行巡迴展覽，於多個重要地標展出，包括維港海濱東岸公園主題區、沙田大會堂廣場，及香港藝術館藝術廣場等；此外亦會有「小龍馬．快閃遊」，安排小龍馬驚喜現身社區多個地標。馬會亦舉辦「小龍馬．創藝傳城比賽」，入圍作品將有機會參與「小龍馬」世界巡迴展覽，目的地包括北京、上海等。

「小龍馬．遊香港」藝術展覽安排。（馬會提供圖片)

馬會為紀念香港特別行政區成立25周年，早前宣佈撥款6.3億元，支持香港特別行政區政府舉辦約60項活動，涵蓋文化藝術、運動、關愛共融、綠色生活和國際會議五個主要範疇。其中由香港賽馬會慈善信託基金撥捐35億港元成立的香港故宮文化博物館，亦已對外開放，香港故宮將為推動香港未來文化藝術發展，以及加強香港與內地及世界緊密聯繫扮演重要角色。

馬會慶祝回歸活動陸續增加

馬會其中一項支持的重點活動「共慶回歸顯關懷」，向本港18區的弱勢社群派發禮物包及進行家訪，馬會主席陳南祿、副主席利子厚和應家柏，以及馬會義工隊成員均參與其中。馬會又贊助舉辦首個跨地區的「香港特別行政區 25周年回歸帆船賽」，6月於香港不同水域舉行，每艘帆船均代表香港一個區域，讓18區都可以參與其中。

馬會亦贊助多項文化藝術項目，包括：在全港六個海濱景點以仲夏為主題，創作藝術裝置點綴維港的「仲夏．維港」活動；在添馬公園及中西區海濱長廊創作一系列藝術作品，為公眾帶來結合科學與藝術體驗的「藝術有理」展覽；其他項目尚有「八大．尋龍記」、「敦煌——千載情緣的故事」、「走進巴洛克——卡波迪蒙特博物館珍藏展」，以及「眾裡尋她 —— 南京博物院藏中國古代女性文物展」等。