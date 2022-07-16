機場三跑｜國際機師聯合會發信籲警覺　飛越大帽山時或觸發警告

建造成本達1,415億元的香港國際機場三跑道，其中填海新建跑道已於本月8日啟用，編配成新的機場北跑道，近日陸續有航班使用三跑降落。

國際飛行組織航空公司機師協會國際聯合會 (IFALPA)，周一（11日）向其逾10萬名機師會員發出最新安全通知，提醒全球機師若駕駛航班由東北方向，在香港機場北跑道降落，在炎熱及順風的環境下，機師應留意採用保守設定（Conservative configuration），達致跑道進場要求，亦避免飛越大帽山時會觸發地面迫近警告系統（GPWS），並提醒機師不要在深井一帶上空前使用儀器降落系統（ILS）。

《香港01》就事件已向民航處、機管局及多間航空公司查詢。



▼7月8日 機場三跑啟用▼



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航班在香港東北方向著陸三跑，需飛越大帽山。（民航處及機管局文件）

根據民航處及機管局介紹三跑運作安排的文件顯示，三跑啟用後將編配成新北跑道，由香港東北方向飛著陸的航班，必須飛越香港最高峰大帽山，越過大欖及小欖才可降落在北跑道。由於大帽山海拔957米，其山峰與航班駛至該處時的約3,800英呎、即約1158米高度，相差約200米。

航空公司機師協會國際聯合會周一（11日）向其超過10萬會員發出最新安全通知，提醒香港機場三跑已於7月8日啟用，編成新的北跑道，至於中跑道將關閉作重新配置。該通知特別提醒機師，在香港東北方降落到三跑的航班，由於需接近大帽山，故機師必須注意氣候環境，例如高溫及順風時，要採取保守設定（Conservative configuration），以符合降落要求，並避免觸及地面迫近警告系統（GPWS）。

文件又提醒機師，航班飛抵深井一帶上空前，不要使用儀表進場系統（ILS），提醒機師務必留意。

航班由東北方向在三跑降落，需飛越大帽山上空。（資料圖片/顏銘輝攝）

環團10年前曾提質疑

翻查資料，2012年環團環保觸覺聯同退休外籍機師Jan Bochenski，曾就三跑安全問題展開研究，並向環保署及機管局提交意見書，提及三跑難與當時的兩條跑道協調，認為機場南北兩岸有很多超過1,000英尺的山，而三跑與大嶼山幾乎連成一直線，質疑飛機越過大帽山再降落，其降落角度會過大。