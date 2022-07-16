屯門和田邨、菁田邨將入伙掀搶客戰　城巴九巴5路線明起陸續啟航

位於屯門第54區興貴街及欣寶路用地的和田邨及菁田邨即將入伙，區內交通配套備受關注。其中城巴將成為區內巴士服務「大戶」，將開辦6條巴士線；至於九巴及港鐵巴士則各營運一條路線。

九巴新線67A和城巴新線50M率先於明日(17日)首航，城巴另有3條跨區非全日線下周一投入服務。九巴表明將向和田邨及菁田邨兩邨居民，提供月票優惠壓低車資吸客；城巴則盼以路線數量取勝，區內巴士大戰一觸即發。



+ 1

九巴向兩邨居民提供「買三送一」月票優惠

向來是新界區路線「大戶」的九巴，在屯門54區新路線中，只投得67A一條巴士線。惟該巴士線是和田邨和菁田邨，目前唯一提供全日服務的跨區巴士線。67A行駛屯門寶田邨至葵芳葵翠邨，從寶田邨出發，巴士先經新落成的和田邨和菁田邨，之後沿青山公路新墟段、屯門公路直達荃灣、葵涌和葵芳，全程收費10元。其中在青山公路一段只停靠富泰、景峰、華都花園等主要車站。

九巴為反攻失地，圖以優惠吸客，表明會為和田邨及菁田邨居民提供「買三送一」的月票優惠。九巴表示，按月票原價780元計算，透過「買三送一」優惠，連同政府公共交通費用補貼，平均每張月票只需392元，低至近五折，乘客每程車費僅需6.5元。和田邨及菁田邨的居民只需到指定九巴流動月票銷售點，便可以登記享有優惠。

城巴投得6條新線 50M明首航、另3線下周一投入服務

至於城巴合共投得6條屯門54區的新路線，其中接駁該區至屯門站公共運輸交匯處的區內線50M，將於明日(17日)投入服務，會提供全日服務。

城巴其餘5條路線，則會接連屯門北至其他地區的跨區路線，包括三條下周一（18日）投入服務的新線50、55及56，分別往來屯門至尖沙咀、觀塘及上水，不過暫時只於繁忙時段提供特別服務。

其餘兩條前往港島全新過海路線950及955，則將於今年內稍後時間開辦，有待公布。城巴營運總裁李卓豪早前表示，部分路線日後未來有機會守為全日服務，「希望城巴網絡成為大眾的首選」。

▼城巴4條屯門區新路線資料▼

