傳屯門菁田邨和田邨被徵作隔離設施　招國偉：近民居，應審慎決定

今日（14日）有傳媒報道指，因本港疫情持續爆發，確診人數屢破千，故當局正研究過往徵用火炭駿洋邨的做法，在已落成，但尚未入伙的公共屋邨暫作隔離設施。據傳，屯門的菁田邨及和田邨便是將被徵用的屋邨，兩邨合共有約九千五百個單位。公屋聯會總幹事招國偉指，兩邨被徵用的機會較高，因其他公屋於下年才陸續落成，又估計本港現時的確診人數高企，徵用兩邨或未能完全應付需求，亦較難管理，籲當局應先好好考慮。屯門區議員則指出，兩邨鄰近附近居民，更是「對到正」，憂或會成為另一病毒溫床。他又以封區為例子，認為當局無力去分配人手作妥善管理，若要徵用，建議政府做好消息發布及溝通的角色，避免市民求助無門。



據傳，屯門的菁田邨及和田邨便是將被徵用的屋邨，兩邨合共有約九千五百個單位。房委會委員及公屋聯會總幹事招國偉表示，兩邨各有約五千及四千五百個單位，惟地理位置上與火炭駿洋邨卻大為不同。「駿洋邨係工廠區，自成一角，而菁田邨同和田邨好近民居，例如欣田、寶田邨」。他認為若徵用兩邨會引起附近居民不安。加上，據現時每天平均過千案確診個案，招國偉估計兩邨啟用一周內變會用光。「𠵱家睇未必係最好嘅方法，用完之後，下一步又可以點做？」

招國偉提到，在確實徵用兩邨前，當局需要作許多準備功夫。「一啲基本設施，例如床同熱水爐都要準備好先，短時間內，都會對人力資源造成好大壓力。落實做法，對政府好大挑戰」。同時，兩邨本預計在五月陸續入伙，招國偉稱，據他所知兩邨並未派入伙紙，即未知誰會入伙，但據以往駿洋邨被徵用的經驗，相信兩邨均在至少一年後才歸還，或會影響整體輪候公屋時間。

屯門區議會副主席黃丹晴則表示，擬被徵用兩邨十分貼近民居。「除咗欣田同寶田邨，村屋同一啲低密度住宅對到正」。在消息傳到後，已有居民找黃丹晴表達他們的擔憂。「有啲防疫至上嘅居民，擔心嗰度會成為病素溫床，容易中招」。黃丹晴亦質疑當局是否能妥善安排隔離設施，他以封區為例子：「我見到人力資源似乎已經見底，未必做到」。他認為被隔離時，市民最關心的是派飯，惟以往的情況可見，此類的安排未如理想，而封區市民若想找政府援助，卻時常求助無門，故他建議政府若要徵用屋邨，必須做好好消息發布及溝通的角色，避免相關情況再次發生。

日前，食物及衛生局長陳肇始曾表示，正加大社區的隔離設施，包括找更多酒店、租用更多亞洲博覽館的場館等作隔離設施，更會考慮是否會再使用屋邨。房屋委員會事後更回覆傳媒指，若政府考慮疫情情况，認為有需要以未入伙的公屋作為檢疫設施，會與房委會商討，房委會在可行情况下會盡力配合。