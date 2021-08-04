城巴搶攻新界西　獲運輸署批屯門54區六條新巴士線　包括兩過海線

近年虧損嚴重的新巴及城巴，近期頻頻搶攻新發展區路線。繼早前奪得四條粉嶺皇后山來往市區路線後，運輸署宣布，向城巴批出營運六條屯門54區的巴士線，包括兩條分別前往灣仔及西灣河的過海路線，以應付該帶的人口增長，不過營運細節仍有待公布。
▼城巴新車設備▼
+2
運輸署於2019至2020年度的屯門區巴士路線計劃中，落實於屯門54區，即鄰近兆康苑及紫田村一帶，開辦六條新專營巴士服務，當中兩條為過海線，分別前往西灣河及灣仔北；兩條線前往九龍，分別到尖沙咀及觀塘碼頭；一條巴士線往上水天平邨；餘下一條線為前往屯門港鐵站的區內循環線。
運輸署指，新路線可以應付該區的人口增長，及加強巴士網絡。翻查資料，在2021／22年度，屯門54區將有9,400伙公屋落成。
城巴新獲批六條屯門新路線資料：
1. 屯門（第54區）—屯門站公共運輸交匯處（循環線）
2. 屯門（第54區）—上水（天平邨）
3. 屯門（第54區）—尖沙咀（九龍站）
4. 屯門（第54區）—觀塘碼頭公共運輸交匯處
5. 屯門（第54區）—西灣河（太安街）
6. 屯門（第54區）—灣仔（北）公共運輸交匯處
運輸署表示，在審視巴士服務營辦商的建議書後，決定揀選城巴（專營權一）營運上述六條巴士路線。運輸署指，正與巴士公司跟進營運細節，會於稍後時間公布新巴士服務的詳情，包括投入服務日期、服務時間及班次等。
城巴過去主要營運港島及啟德等路線，運輸署6月已向城巴批出四條來往粉嶺皇后山至市區路線，為城巴首次在北區獨營巴士路線。之前新巴城巴管理層受訪時已透露，會銳意進軍新界及九龍的路線，與九巴競爭。
城巴搶攻皇后山開四線 粉嶺過海車程110分鐘 最快第四季前啟用新巴城巴晤運輸署 研引入氫能巴士推零排放3巴士公司專營權2023年屆滿 明年中完成商議 涉新巴路線重整新巴城巴管理層首認研兩巴合併 統一票價或致部分票價大增成障礙新巴城巴高層炮轟巴士票價機制欠透明 倡以客觀數據每年調整票價