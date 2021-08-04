城巴搶攻新界西　獲運輸署批屯門54區六條新巴士線　包括兩過海線

近年虧損嚴重的新巴及城巴，近期頻頻搶攻新發展區路線。繼早前奪得四條粉嶺皇后山來往市區路線後，運輸署宣布，向城巴批出營運六條屯門54區的巴士線，包括兩條分別前往灣仔及西灣河的過海路線，以應付該帶的人口增長，不過營運細節仍有待公布。



▼城巴新車設備▼



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運輸署於2019至2020年度的屯門區巴士路線計劃中，落實於屯門54區，即鄰近兆康苑及紫田村一帶，開辦六條新專營巴士服務，當中兩條為過海線，分別前往西灣河及灣仔北；兩條線前往九龍，分別到尖沙咀及觀塘碼頭；一條巴士線往上水天平邨；餘下一條線為前往屯門港鐵站的區內循環線。

運輸署指，新路線可以應付該區的人口增長，及加強巴士網絡。翻查資料，在2021／22年度，屯門54區將有9,400伙公屋落成。

城巴新獲批六條屯門新路線資料：

1. 屯門（第54區）—屯門站公共運輸交匯處（循環線）



2. 屯門（第54區）—上水（天平邨）



3. 屯門（第54區）—尖沙咀（九龍站）



4. 屯門（第54區）—觀塘碼頭公共運輸交匯處



5. 屯門（第54區）—西灣河（太安街）



6. 屯門（第54區）—灣仔（北）公共運輸交匯處



運輸署表示，在審視巴士服務營辦商的建議書後，決定揀選城巴（專營權一）營運上述六條巴士路線。運輸署指，正與巴士公司跟進營運細節，會於稍後時間公布新巴士服務的詳情，包括投入服務日期、服務時間及班次等。

城巴過去主要營運港島及啟德等路線，運輸署6月已向城巴批出四條來往粉嶺皇后山至市區路線，為城巴首次在北區獨營巴士路線。之前新巴城巴管理層受訪時已透露，會銳意進軍新界及九龍的路線，與九巴競爭。