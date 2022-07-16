消費券｜八達通合資格人士今領尾期$1000　未夠數須緊記下個限期

【八達通消費券第二期限期 / PayMe/ BoC Pay /八達通上限/ Alipay HK 支付寶 / WeChat Pay / Tap & Go】八達通上月16日公布，政府已向逾200萬合資格市民發出短訊通知，即仍有約200萬人仍未可領取消費券。該200多萬市民，須於上月底合資格消費滿4,000元，今日（16日）起便可領取尾期1,000元消費券，但若今日仍未合資格領取也無須擔心，能以4個方法查詢尚欠的消費金額，於本月31日前符合資格，最快於8月16日便可領券。



▼第二期$5000消費券Q&A▼



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截至上月仍有逾200萬市民未合資格領尾期$1000

上月仍有逾200萬名市民，不符合資格領取八達通消費券。若在6月30日前累積合資格消費滿4,000元，今日便可領取餘下的1,000元，分別有4個方式領取，包括公共交通費用補貼領取站、指定便利店和超級市場、八達通服務站、八達通手App拍卡領取。

八達通消費券網站，可查詢是否符合資格領取尾期1,000元。（網頁截圖）

7.31前合資格消費滿$4,000 最快8.16可拎尾數

然而，若該批市民今日仍無法領取，亦毋須擔心。市民可先查詢尚欠的消費金額，只須於本月31日前，合資格消費滿4,000元，最快可在8月16日便可領券。目前，查詢八達通是否符合領取1,000元，共有4個方法，包括︰



1. 八達通電話熱線（2969 5500）

2. 港鐵站及商場內的「八達通服務站」

3. 八達通消費券網站（按此）

4. 八達通App（手機須附帶NFC功能）

▼八達通App查詢合資格消費▼



或市民不理解何為合資格消費，由於八達通無法區分消費券與儲值額，因此卡內的金額不受限制，市民可自由使用，在不適用的商戶或服務付款。簡單而言，消費券不適用的類別，便為不合資格的消費。

公共消費、政府收費、教育開支等類別，即包括公立醫院、郵政局、政府隧道、停車咪錶、罰款等，並不適用於消費券。若市民「不慎」以消費券繳付了上述費用，便導致不合資格，但只須為八達通增值再合資格消費，便可解決問題。

最後期限10.31 最遲11.16拎尾數

此外，八達通消費券最後期限為10月31日，即屆時未能合資格消費滿4,000元，才無法於11月16日領取消費券，該1,000元則將「送返」政府處理。