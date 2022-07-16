確診大廈︱增2000幢　黃埔花園多20幢　寶馬山花園、貝沙灣亦上榜

衞生署衞生防護中心今日（16日）更新確診大廈名單，有2000幢大廈新入榜。當中元朗區佔最多，有207幢，另外沙田區亦有203幢緊隨其後，觀塘區則新增179幢大廈入榜。上榜住宅當中有不少私人住宅，包括中西區The Mount Austin 5 座、璈珀、聯邦花園威尼斯閣，東區寶馬山花園 12 座、維港頌 5 座。另外有14間酒店及16間紀律部隊宿舍上榜。



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元朗區增207幢包括Park Yoho 沙田名城至少5座新入榜

元朗區今日新增207幢大廈，當中包括Park Yoho 10A 座、Yoho Midtown M6 座、M9 座、Yoho Town 2 座、5座、6座、7座、帝庭居 8 座、御豪山莊 5 座等；而新增203幢大廈的沙田區則包括名城 2 期 1 座、 3 期 1 座、2座、3座、5座、嵐岸 3 座、5座、海典灣 5 座及6座等。

貝沙灣第5、6座 南灣第5座及擎天半島第1座同上榜

新增確診大廈當中，包括不少私人住宅，包括The Mount Austin 5 座、璈珀、聯邦花園威尼斯閣、寶馬山花園 12 座、維港頌 5 座、包華士道洋房、貝沙灣 5 座、6座、南灣 5 座、擎天半島 1 座等

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新增確診大廈當中，有多個屋苑有多幢大廈上榜，當中黃埔花園有20幢大廈上榜，包括棕櫚苑2座、3座、5座、百合苑2座、7座、紅棉苑 1 座、紫荊苑 13 座、綠榕苑 1 座、3座、5座、翠楊苑 1 座、6座、金柏苑 5 座、銀竹苑 1 座、3座、錦桃苑 11 座、2座、8座、青樺苑 4 座及5座。

另外麗港城亦有11幢大廈上榜，分別為1座、3座、4座、8座、15座、18座、20座、21座、29座、34座及38座。

上榜大廈當中亦有14間酒店，包括四季滙、富薈炮台山酒店、港島海逸君綽酒店、8 度海逸酒店、香港九龍維景酒店等。

確診大廈涉16幢紀律部隊宿舍 包括柴灣已婚警察宿舍

紀律部隊宿舍今日則有16幢上榜，包括奧卑利街已婚警察宿舍、柴灣已婚警察宿舍 2 座、順利紀律部隊宿舍 1 座、5座、7座、8座、將軍澳消防宿舍 2 座、消防處百勝角已婚人員宿舍 5 座、懲教署職員宿舍 4 座、小欖懲教署職員宿舍、屯門湖康警察宿舍 2 座、消防處永定道消防已婚宿舍 1 座、豐盛街紀律部隊宿舍 1 座、2座、黃大仙紀律部隊宿舍 1 座、西九龍紀律部隊宿舍 2 座及元朗警察已婚宿舍。