翠屏南邨、天瑞邨等10個屋邨污水陽性　房署將派32萬個快測包自測

本港單日確診數字持續破3,500宗，港府今日（16日）表示，因應本港4區合共10個公共屋邨的污水樣本呈陽性，將向有關居民、清潔工和物業管理員派發合共約32萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

涉事的4個地區中，以觀塘區受影響屋邨佔最多，4個屋邨包括翠屏南邨、平田邨、廣田邨及啟田邨榜上有名。



▼7月16日部份污水檢測呈陽性屋邨▼



港府表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本，進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性結果，顯示該區處所可能有隱性患者。因應有關地點污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署將會陸續派發快測包予居民、清潔工及物管。涉事地點如下：

．東區 — 康東邨及小西灣邨

．離島區 — 滿東邨

．觀塘區 — 翠屏南邨、平田邨、廣田邨及啟田邨

．元朗區 — 洪福邨、天瑞一邨及天瑞二邨

▼7月10日 黃大仙天宏苑宏遠閣圍封強檢▼



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港府提醒市民，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

政府又說，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。