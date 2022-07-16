伊利沙伯醫院骨科病房多兩名病人確診　一名曾為患者插喉護士中招

本港疫情反彈，醫管局今日（16日）住院人數突破千人至1,108宗，當中共47人情況危殆或嚴重，當局憂慮住院病人再增加將影響服務量。此外，當局亦公布，大埔醫院精神科男病房各2名病人及職員確診；佛教醫院早前曾爆疫的舒緩治療科病房，累計9名病人及5名職員確診；伊利沙伯醫院骨科病房累計6名病人確診，並涉及10名手術室及深切治療部的相關員工，列為密切接觸者。



▼7月16日部份污水檢測呈陽性屋邨▼



公院留醫患者突破1100人 醫管局憂再增加會影響服務

醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞公布，現時有1,108名病人，分別在各公立醫院、北大嶼山香港感染中心、醫管局傳染病中心留醫，當中有158人為新確診的留醫病人。她亦公布，昨夜新呈報2名病人情況危殆，亦有2人情況嚴重。目前留醫病人中，共有20名病人危殆，其中4人正在深切治療部留醫；另有27人情況嚴重。

醫管局設應變指揮中心預備接收大量病人

何表示，情況危殆或嚴重的病人不斷上升，強調醫院暫時能夠應付，可提供足夠的隔離病床，但她憂慮數量再增加將影響服務量，故呼籲市民切勿掉以輕心。她亦指，醫管局設有高層次緊急應變指揮中心協調，亦制定實名制，作人手及病床調配，能於短時間接收大量病人。

何亦指，社區個案增加，當中部份病人需要住院，當人數愈來愈多，則無可避免影響其他非新冠服務，以調節接收新冠病人。因此她呼籲，市民盡快接種疫苗，若身體感到不適則盡快求醫。

大埔醫院精神科男病房3名病人及2名職員確診

何亦公布，大埔醫院精神科男病房，有1名病人於7月13日確診，醫院隨即展開接觸追蹤調查，安排所有病人與職員檢測病毒，其後發現2名病人及2名職員為陽性。現時，3名病人已轉送至大埔那打素醫院，接受隔離治療，目前5名病人情況穩定。有關病房亦暫停接收新症及轉院安排，並已進行徹底消毒。

佛教醫院舒緩治療科病房累計9名病人及5名職員確診

至於佛教醫院早前曾爆疫的舒緩治療科病房，再增49歲的女病人確診，目前情況穩定，正接受隔離治療中。該病房累計有9名病人及5名職員確診。

▼7月15日 深圳灣口岸實施新離境檢疫安排▼



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伊院骨科病房累計6名病人確診

伊利沙伯醫院骨科病房，再增2名病人確診，目前情況穩定，正接受隔離治療。該病房至今累計有6名病人確診，院方已徹底消毒，亦暫停接收新症及探房安排。感染控制組正調查個案的關連性，並繼續與衞生防護中心跟進情況。

曾接觸患者10名醫護列作緊密接觸者 1名ICU護士今確診

此外，上述的新確診病人，其中1人早前曾接受手術並入住深切治療部，因此10名手術室及深切治療部的相關員工，包括曾為病人插喉及移除喉管，均列作緊密接觸者，涉及2名骨科醫生，2名麻醉科醫生、3名護士、1名手術室助理、深切治療部各1名醫生及護士，後者今日亦已確診。何表示，醫管局將繼續為職員及病人檢測，目前的結果為陰性。

增73宗BA.2.12.1 32宗BA.4/5一半無源頭

衞生防護中心傳染病處主任張竹君則公布，新增73宗懷疑BA.2.12.1個案，當中64宗暫無源頭，餘下9宗與其他個案相關。她亦公布，新增32宗懷疑BA.4或者BA.5的個案，其中16宗與其他個案相關，16宗並無源頭。