增3762宗確診　九龍塘國際英文幼稚園校車群組擴大　多5師生中招

香港疫情持續，今日（16日）確診再增3,762宗，連續第四日破3,000宗，當中3,555宗屬本地感染。九龍塘羅福道St. Catherine's國際英文幼稚園在多名司機互相感染後，致18號校車成「疫巴」，該車再有五人「中招」，涉及一名教師和4名學生，全車累計有9人染疫，衞生防護中心相信18號校車為感染源頭，要求曾乘搭該校車、仍未染疫的20學童停課及居家檢疫。



▼5月24日 St. Catherine's國際幼稚園爆疫▼



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衞生防護中心公布，單日再增3,555宗本地個案，當中1,408宗是直接核酸確診，餘下2,125宗是已核實的快速測試陽性個案，另有229宗輸入個案。

18號校車料為源頭 累計9人染疫 包括司機、保母及師生

在師生感染方面，昨日爆疫的九龍塘羅福道St. Catherine's國際英文幼稚園，其18號校車疫情擴大，再增4名學童和一名教師染疫，5人均曾乘搭該校車，現時該校巴累計有9人「中招」，包括6名學童，司機、保母和教師各有1人染疫。

衞生防護中心表示，早前校車司機互相感染致爆疫，18號校車重災，相信是今次校園爆疫的源頭，建議曾乘搭18號校車的學童不要上課，未確診的20名學童現時需家居檢疫。

匡智屯門晨曦學校康晴班有一名學生確診。（資料圖片）

另有兩間學校呈報有學生中招，須停課一周：

1. 匡智屯門晨曦學校：康晴班全班6名學生中有一人確診，尤其該校屬特殊學校，相信學生難以戴好口罩，故其他學童亦需暫時停課一周

2. 大埔浸信會幼稚園：K3A班全班32名學生中，累計4人染疫



另外，今日再有6間院舍爆疫，當中有4間為安老院舍，餘下兩間則為殘疾人士院舍：

1. 松柏國際（香港）協會：屬於安老院，位於元朗八鄉

2. 富善護理院：屬於安老院，位於大埔

3. 毅慈康寧苑：屬於安老院，位於佐敦

4. 賽馬會朗逸居：屬於安老院，位於黃竹坑南朗山道29號

5. 基督教家庭服務中心誠望輔助宿舍：屬於殘疾人士院舍，位於將軍澳茵怡花園

6. 新生精神康復會屯門長期護理院：：屬於殘疾人士院舍，位於屯門青新徑2-6號



一名72歲患者離世

醫管局再呈報多一宗確診病人離世個案，死者為72歲老翁，並非來自院舍，他無打針，本身患有癌症及有其他慢性病，延至昨日（15日）離世。

▼7月11日 醫管局最新患者數據及推算▼



229宗輸入個案 43宗來自英國

另外，單日再增229宗輸入個案，當中107宗在機場被截獲，103宗在檢疫酒店隔離期間被驗出對病毒呈陽性，另有19宗是離開酒店後才確診，當中大部份病毒量低，惟屬復陽個性。

輸入個案患者來自48個地區，其中10個國家錄得逾10宗個案，當中有43人來自英國，佔最多，其次則是有38宗個案的新加坡，泰國和美國亦各18和17名抵港旅客「中招」。

▼7月15日 深圳灣口岸實施新離境檢疫安排▼



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▼7月10日 黃大仙天宏苑宏遠閣圍封強檢▼

