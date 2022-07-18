消委會｜吞嚥障礙者專用照護食無統一標示　選購時易揀錯食物質地

近年坊間有不少供有吞嚥障礙長者進食的照護食（care food），包括廣稱為「軟餐」的糊狀食物。消委會今日（18日）在新一期《選擇》月刊公布，發現部分在香港出售的預先包裝照護食，並沒有統一使用國際吞嚥障礙飲食標準化創辦組織（IDDSI）的8級制飲食框架標示分類，部分只標示產地所用的等級、或按食物的形態大致分為碎餐或糊餐，消費者較難分辨食物「質地」是否適合患者食用，建議生產商盡快改善。



消委會亦提醒，照顧者選購凝固粉時，不應單純以價錢為考慮因素，應諮詢言語治療師的意見，再選擇凝固粉的種類，以製作適合患者的照護食。



國際吞嚥障礙飲食標準化創辦組織，於2017年出版一套全球通用的8級制飲食框架對食物質地及液體濃稠度作出定義，0級為最稀薄，如水一般，而日常食物原狀就是第7級。照顧者可根據相關的簡單測試方法，分辨食物及飲品的等級，判斷是否適合患者進食。

近年因應需求，市場出現種類繁多的照護食，例如即食甜點及預先增稠飲品，亦有預先包裝、進食前只需加熱的增稠主菜。消委會表示，這些預先包裝照護食並未統一使用國際標準，部分外國進口品牌或只標示產地所用的照護食等級，例如日本進口的產品，會以日本介護食品協會4級制的Universal Design Food標準（UDF）標示，未必能與國際標準直接對應。消委會建議，市民選購前最好先諮詢言語治療師的專業意見，並細閱及比較營養標籤及成分，確保患者能攝取充足營養，比食物外觀更為重要。

國際吞嚥障礙飲食標準化創辦組織，於2017年出版一套全球通用的8級制飲食框架，對食物質地及液體濃稠度作出定義。（選擇月刊）

照顧者其實可以自行烹調適合患者的照護食，而本港常見的凝固粉主要分為改性澱粉類及多糖類。消委會以CareEZ 康樂齡、Food Care、Hormel、Nestlé Health Science及Nisshin 日清等品牌的產品作比較，發現多糖類凝固粉每100克的零售價介乎48至90元，較改性澱粉類貴18至57.1元，但若製作1杯200毫升的第2級飲品，使用多糖類凝固粉的平均每杯價錢為1.2至1.9元，較使用改性澱粉類凝固粉便宜2.8至3元。消委會提醒，多糖類凝固粉每次用量較少，每包可製作食用次數一般比改性澱粉類為多。

消委會亦發現，製作1杯第4級、即較稠的200毫升飲品，Food Care、Hormel及Nestlé Health Science3款多糖類凝固粉的每次食用費用較使用改性澱粉類凝固粉高。

除價錢和用量外，消費者亦要留意改性澱粉屬碳水化合物，如果糖尿病患者同一時間飲用大量已加入此類凝固粉的飲品，或會令血糖水平不穩定，建議應分開數次飲用。

消委會強調，無論烹調哪個級別的照護食，都應按照相關級別的IDDSI測試方法，利用針筒、餐叉或湯匙確認其濃稠度，確保患者的飲食安全。（選擇月刊）

消委會又提醒，市民日常須留意自己或家人在進食時有否經常咳嗽或哽咽、需吞嚥數次才能吞下食物、抗拒某類質感的食物、出現食物黏著喉嚨或食道的情況，以至體重會否持續下降，這些都可能是出現吞嚥障礙的徵狀，每位患者所需要的照護食都不同，亦會隨著病情起伏而有所變化，所以應先由言語治療師評估，安排適合的治療方案及特別膳食。營養師亦建議可按患者的需要和進食速度，以「少食多餐」為目標，將全日餐膳食分成數次的「小餐」，避免患者在進食期間感到壓力，有助保持身心健康。